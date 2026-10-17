Oglasila se bivša portparolka Bijele kuće: Hvala predsjedniku Trampu na izuzetnoj privilegiji

"Služiti predsjedniku Trampu i američkom narodu u ovom ključnom trenutku, kada obilježavamo 250 godina postojanja zemlje, čast je koja se ukazuje jednom u životu. Predsjednik Tramp pokazao je Americi da ponovo možemo biti veliki, a on svakodnevno radi na ostvarenju te veličine. Njegovo povjerenje predstavlja istinsku privilegiju, a njegovo liderstvo blagoslov je za ovu zemlju", navela je Zaharija na Iksu.

Thank you to President Trump for the distinguished privilege of serving as White House Press Secretary. Serving President Trump and the American people at this critical 250-year mark is the honor of a lifetime. President Trump has shown America that we can be great again, and he works to effectuate that greatness every single day. His confidence is a true privilege, and his leadership is a blessing to this country. The work ahead is to continue delivering strong results for our Country and communicating to the American people the major wins that this Administration is making every single day. I look forward to working with the White House press corps, and with reporters across the country, to get that record out. Following the fabulous Karoline Leavitt is a high standard, and one worth meeting. God bless President Trump, and God bless America. — Katie Zacharia (@KatieZacharia) October 9, 2026

"Pred nama je zadatak da nastavimo da ostvarujemo značajne rezultate za našu zemlju i da američku javnost obavještavamo o velikim uspjesima koje ova administracija postiže svakog dana. Radujem se saradnji sa novinarima Bijele kuće, kao i sa reporterima širom zemlje, kako bismo te rezultate predstavili javnosti. Naslijediti sjajnu Karolin Livit predstavlja visoko postavljen standard, koji vrijedi dostići", dodaje Zaharija te poručuje:

"Bog blagoslovio predsjednika Trampa i Bog blagoslovio Ameriku".

Podsjećamo, Tramp je 16. oktobra javno poručio svojoj tadašnjoj portparolki Kejti Zahariji da bi trebalo da "ponovo razmisli" o ostanku na toj funkciji, i to samo nekoliko dana nakon što ju je preuzela.

Američki predsjednik tvrdi da su se mediji prema njoj proteklih dana odnosili "veoma, veoma loše".

"Pitao sam je: 'Kejti, da li je ovo za tebe? Jer, iskreno, ovo ti ne treba. Ne moraš da dozvoliš da se prema tebi ovako loše odnose'", rekao je Tramp novinarima ispred Bijele kuće.

Opisao ju je kao "veoma prijatnu osobu" i dodao da joj je savjetovao: "Da sam na tvom mjestu, razmislio bih."