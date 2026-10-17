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Oglasila se bivša portparolka Bijele kuće: Hvala predsjedniku Trampu na izuzetnoj privilegiji

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17.10.2026 08:48

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Портпарол Бијеле куће Кејти Захарија разговара са новинарима у сали за брифинге „Џејмс Брејди“ у Бијелој кући у Вашингтону, у уторак, 13. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Hvala predsjedniku Trampu na izuzetnoj privilegiji da obavljam funkciju portparolke Bijele kuće, poručila je Kejti Zaharija, bivša portparolka Bijele kuće.

"Služiti predsjedniku Trampu i američkom narodu u ovom ključnom trenutku, kada obilježavamo 250 godina postojanja zemlje, čast je koja se ukazuje jednom u životu. Predsjednik Tramp pokazao je Americi da ponovo možemo biti veliki, a on svakodnevno radi na ostvarenju te veličine. Njegovo povjerenje predstavlja istinsku privilegiju, a njegovo liderstvo blagoslov je za ovu zemlju", navela je Zaharija na Iksu.

"Pred nama je zadatak da nastavimo da ostvarujemo značajne rezultate za našu zemlju i da američku javnost obavještavamo o velikim uspjesima koje ova administracija postiže svakog dana. Radujem se saradnji sa novinarima Bijele kuće, kao i sa reporterima širom zemlje, kako bismo te rezultate predstavili javnosti. Naslijediti sjajnu Karolin Livit predstavlja visoko postavljen standard, koji vrijedi dostići", dodaje Zaharija te poručuje:

"Bog blagoslovio predsjednika Trampa i Bog blagoslovio Ameriku".

Podsjećamo, Tramp je 16. oktobra javno poručio svojoj tadašnjoj portparolki Kejti Zahariji da bi trebalo da "ponovo razmisli" o ostanku na toj funkciji, i to samo nekoliko dana nakon što ju je preuzela.

Američki predsjednik tvrdi da su se mediji prema njoj proteklih dana odnosili "veoma, veoma loše".

"Pitao sam je: 'Kejti, da li je ovo za tebe? Jer, iskreno, ovo ti ne treba. Ne moraš da dozvoliš da se prema tebi ovako loše odnose'", rekao je Tramp novinarima ispred Bijele kuće.

Opisao ju je kao "veoma prijatnu osobu" i dodao da joj je savjetovao: "Da sam na tvom mjestu, razmislio bih."

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Kejti Zaharija

Donald Tramp

portparol

ostavka

Bijela kuća

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