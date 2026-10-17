Viralni intervju o kojem svi pričaju: Oglasile se i reporterka i supruga

Češka reporterka Sabina Jakšova oglasila se nakon što je njen intervju s Davidom Oulehlom, trenerom drugoligaškog kluba FK Viagem Usti nad Labem, postao viralan na društvenim mrežama.

Intervju je snimljen nakon što je njegova ekipa ranije ovog mjeseca poražena od SFC Opave rezultatom 3:2. Snimak je privukao veliku pažnju jer je trener tokom razgovora izbjegavao da pogleda voditeljicu.

Supruga prati intervjue

Jakšova je u razgovoru za „SanSport“ pohvalila Oulehlovo ponašanje te otkrila da je njegovoj supruzi Lucie drago zbog pažnje koju je intervju dobio.

– Njegova supruga pažljivo prati naše intervjue i vjerujem da joj je bilo drago što je ovaj intervju postao viralan – rekla je Jakšova.

– David ima vrlo jaku volju i u klubu smo ponosni na njega. Nisam primijetila da gleda u stranu jer sam se koncentrisala na ono što govori – dodala je.

Priznala je da nije očekivala da će snimak izazvati toliku pažnju i izvan granica Češke.

#viralvídeo ⚽😍 ¡La pelea más difícil! La bella periodista que puso a prueba la fortaleza de un DT Una entrevista pos partido de fútbol terminó convirtiéndose en un fenómeno viral por una situación tan curiosa como divertida. El protagonista fue David Olehla, entrenador del FK Viagem Ústí nad Labem, de la Segunda División de República Checa, quien debió afrontar una inesperada "batalla": mantener la mirada y la concentración mientras respondía las preguntas de la atractiva Sabina Jaksova. 📌 Una entrevista que explotó en las redes: las imágenes del encuentro entre el técnico y la reportera comenzaron a circular y despertaron todo tipo de comentarios. 📌 La batalla de las miradas: los usuarios bromearon sobre el esfuerzo del entrenador para mantener la vista en el rostro de su entrevistadora, que lucía una camiseta escotada y una elegante chaqueta blanca. 📌 La protagonista: Sabina Jaksova es una periodista checa que se incorporó recientemente al equipo de comunicación del club. 📌 Una nueva experiencia: la propia reportera contó que fue convocada por la dirigencia y que aceptó el desafío pese a no tener experiencia previa en ese trabajo. 📌 Furor en Internet: la escena trascendió el ámbito deportivo y convirtió a la joven periodista en una de las protagonistas de las conversaciones en redes sociales. 👀😜 Más allá del resultado del partido, las miradas se concentraron en la particular entrevista. Los internautas no tardaron en convertir el momento en motivo de bromas, destacando la aparente lucha interna del entrenador para responder con naturalidad mientras tenía enfrente a la bella comunicadora. 🎤 Por su parte, Jaksova aseguró que disfruta de su nueva función y que busca desenvolverse con autenticidad y comodidad. También dejó en claro que tiene sus propios límites y que no dudaría en expresarlos si alguna situación la incomodara. 💬 ¿Cómo evaluás la performance del entrenador en esta inesperada batalla por mantener la concentración? 👉 Seguinos si querés ver más contenidos así 👈 #SabinaJaksova #Fútbol #Viral #Entrevista #ANDigital — ANDigital (@ANDigitalOK) October 14, 2026

Iznenađena reakcijama

Kako je navela, već je navikla na prepoznatljivost u svojoj zemlji, ali ju je iznenadilo koliko se priča proširila na međunarodnom nivou.

– Navikla sam na pažnju jer je FK Viagem Usti nad Labem jedan od najpraćenijih klubova u Češkoj. Ljudi me prepoznaju u mojoj zemlji i popularna sam voditeljica, ali bila sam prijatno iznenađena što se ovo ovako proširilo i izvan naših granica – istakla je.

Dio javnosti kritikovao je i njen izbor odjeće tokom intervjua, ali Jakšova smatra da za takve komentare nema razloga.

– Ne mislim da se oblačim provokativno. Ovdje u Češkoj je normalno da žena obuče lijepu odjeću i štikle kada izlazi i želi lijepo da izgleda. Zabava je u srži našeg marketinga i sve ostalo je izgrađeno oko toga. U Viagemu vjerujemo da je fudbal poput šou-biznisa. Razumijem da bi neke ljude obradovalo da sam pokrivena, ali s druge strane, razočarala bih i mnogo ljudi – kazala je.

Podrška porodice

Češka voditeljica govorila je i o privatnom životu, ističući podršku partnera, bokserskog trenera Petra Petružalka, s kojim ima dvoje djece.

– Moj partner Petr i moja porodica su mi ogromna podrška. Imamo divnu vezu punu ljubavi – rekla je.

Jakšova je ranije otkrila i kako je dobila posao voditeljice u klubu. Ponuda je, kako je navela, stigla direktno od uprave.

– Uprava kluba me direktno kontaktirala i dala mi ponudu. Priznajem da sam bila srećna i iznenađena u isto vrijeme. Razmišljala sam neko vrijeme, ali sam na kraju rekla: „Zašto ne? Pokušaću“. Međutim, nisam imala iskustva, pa sam sve učila usput – kazala je ranije.

(Avaz)