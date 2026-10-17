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Viralni intervju o kojem svi pričaju: Oglasile se i reporterka i supruga

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17.10.2026 09:17

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Чешка водитељица Сабина Јакшова огласила се након што је њен интервју с Давидом Оулехлом, тренером друголигашког клуба ФК Виагем Усти над Лабем, постао виралан на друштвеним мрежама. Интервју је снимљен након што је његова екипа раније овог мјесеца поражена од СФЦ Опаве резултатом 3:2. Снимак је привукао велику пажњу јер је тренер током разговора избјегавао да погледа водитељицу.
Foto: X/printscreen

Češka reporterka Sabina Jakšova oglasila se nakon što je njen intervju s Davidom Oulehlom, trenerom drugoligaškog kluba FK Viagem Usti nad Labem, postao viralan na društvenim mrežama.

Intervju je snimljen nakon što je njegova ekipa ranije ovog mjeseca poražena od SFC Opave rezultatom 3:2. Snimak je privukao veliku pažnju jer je trener tokom razgovora izbjegavao da pogleda voditeljicu.

Supruga prati intervjue

Jakšova je u razgovoru za „SanSport“ pohvalila Oulehlovo ponašanje te otkrila da je njegovoj supruzi Lucie drago zbog pažnje koju je intervju dobio.

– Njegova supruga pažljivo prati naše intervjue i vjerujem da joj je bilo drago što je ovaj intervju postao viralan – rekla je Jakšova.

– David ima vrlo jaku volju i u klubu smo ponosni na njega. Nisam primijetila da gleda u stranu jer sam se koncentrisala na ono što govori – dodala je.

Priznala je da nije očekivala da će snimak izazvati toliku pažnju i izvan granica Češke.

Iznenađena reakcijama

Kako je navela, već je navikla na prepoznatljivost u svojoj zemlji, ali ju je iznenadilo koliko se priča proširila na međunarodnom nivou.

– Navikla sam na pažnju jer je FK Viagem Usti nad Labem jedan od najpraćenijih klubova u Češkoj. Ljudi me prepoznaju u mojoj zemlji i popularna sam voditeljica, ali bila sam prijatno iznenađena što se ovo ovako proširilo i izvan naših granica – istakla je.

Dio javnosti kritikovao je i njen izbor odjeće tokom intervjua, ali Jakšova smatra da za takve komentare nema razloga.

– Ne mislim da se oblačim provokativno. Ovdje u Češkoj je normalno da žena obuče lijepu odjeću i štikle kada izlazi i želi lijepo da izgleda. Zabava je u srži našeg marketinga i sve ostalo je izgrađeno oko toga. U Viagemu vjerujemo da je fudbal poput šou-biznisa. Razumijem da bi neke ljude obradovalo da sam pokrivena, ali s druge strane, razočarala bih i mnogo ljudi – kazala je.

Podrška porodice

Češka voditeljica govorila je i o privatnom životu, ističući podršku partnera, bokserskog trenera Petra Petružalka, s kojim ima dvoje djece.

– Moj partner Petr i moja porodica su mi ogromna podrška. Imamo divnu vezu punu ljubavi – rekla je.

Jakšova je ranije otkrila i kako je dobila posao voditeljice u klubu. Ponuda je, kako je navela, stigla direktno od uprave.

– Uprava kluba me direktno kontaktirala i dala mi ponudu. Priznajem da sam bila srećna i iznenađena u isto vrijeme. Razmišljala sam neko vrijeme, ali sam na kraju rekla: „Zašto ne? Pokušaću“. Međutim, nisam imala iskustva, pa sam sve učila usput – kazala je ranije.

(Avaz)

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Novinar

supruga

Češka

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