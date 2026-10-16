Potresna ispovijest majke Ar Džeja Mitija: "Pred smrt mu je postavljen ultimatum"

Majka glumca Ar Džeja Mitija prvi put je javno govorila o potresnom trenutku kada je pronašla svog sina mrtvog, istovremeno potvrdivši da je postojala napetost između zvijezde serije „Breaking Bad“ i njegove vjerenice zbog njegovog bliskog odnosa sa porodicom.

Dajna Miti rekla je za En-Bi-Si njuz da je upravo ona pronašla tijelo svog sina nakon što je on sebi oduzeo život u svom domu u Teksasu. Otkrila je i da 34-godišnji glumac nije ostavio oproštajno pismo.

Glumčeva majka iznijela je i nove detalje o problemima u njegovoj vezi, o kojima je prvi izvještavao Ti-Em-Zi. Priznala je da se Ar Džej Miti borio sa pritiskom da mora da bira između svoje vjerenice Kenedi Suarez i porodice. Dajna je dodala i da je cijela situacija teško opterećivala njenog sina. Ipak, nije željela da ulazi u detalje o tome zbog čega je postavljen takav ultimatum.

Kako je Ti-Em-Zi ranije izvijestio, izvori bliski glumčevoj porodici tvrdili su da je Kenedi željela da on izabere između nje i svoje majke, dok su tenzije rasle u danima koji su prethodili njegovoj smrti. Dajna je za En-Bi-Si izjavila da ne zna kakav je bio odnos između Ar Džeja i Kenedi u trenutku njegove smrti, ali je naglasila da nikada nije željela da se njen sin osjeća primoranim da bira između vjerenice i porodice.

Prema njenim riječima, njemu je uvijek bilo dozvoljeno da se oženi, odseli i živi sopstvenim životom. Njegova porodica bi ga, kako je istakla, uvijek čekala i pružala mu podršku. Kenedi, međutim, nije odgovorila na zahtjev En-Bi-Sija za komentar.

Kako je Ti-Em-Zi prvi objavio, Ar Džej Miti preminuo je u ponedjeljak, u 34. godini života, izvršivši samoubistvo