Ovako danas izgleda mali Toma iz serije ''Selo gori, a baba se češlja'': Malo ko bi ga prepoznao

Glumac Radoš Bajić je serijom "Selo gori, a baba se češlja" napravio potpunu revoluciju - a serija i dalje drži status jedne od najgledanijih domaćih serija na našim prostorima, a publika se i danas sa osmjehom sjeća likova iz izmišljenog sela Petlovac.

Gledaoci su godinama pomno pratili zgode i nezgode porodice čuvenog Radašina, a posebne simpatije pobrao je njegov mali unuk Toma, koga je tumačio Luka Rašković.

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Mali Toma je danas odrastao mladić koga bi malo ko uspio da prepozna na ulici. Nedavno je glumac i kreator serije, Radoš Bajić, podijelio njihovu zajedničku fotografiju na društvenim mrežama i raznježio brojne obožavaoce.

Bajić je uz sliku napisao emotivnu poruku:

"Prohujale su skoro dvije decenije. Radašinov unuk Toma, zapravo Luka Rašković, danas je uzoran dvadesetjednogodišnji momak. Snažne emocije i radost našeg susreta obilježavaju današnji dan".