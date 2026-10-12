Glumac iz serije "Brejking bed" pronađen mrtav

On je javnosti postao poznat po ulozi Voltera Vajta Mlađeg u popularnoj seriji "Čista hemija" ("Breaking bad").

Kako navodi ovaj američki portal, smrt glumca potvrdio je zvaničnik iz okruga u Teksasu, gdje je Miti preminuo u ponedeljak, 12. oktobra.

TMZ prenosi da je riječ o samoubistvu, dok nadležni organi i dalje istražuju okolnosti smrti.

Miti je svjetsku slavu stekao ulogom Voltera Vajta Mlađeg, sina glavnog junaka kojeg je tumačio Brajan Krenston. Pojavio se u 56 epizoda serije "Čista hemija", koja je stekla veliku popularnost širom sveta.

Pored ove uloge, glumio je i u ostvarenjima "The Oak Room", "The Recall" i seriji "The Guardians of Justice".

Miti je i u privatnom životu govorio o značaju veće zastupljenosti osoba sa invaliditetom u filmskoj i televizijskoj industriji.

'Breaking Bad' star RJ Mitte has died by suicide at 34, TMZ reports. https://t.co/JLwKAvthD6 — Pop Crave (@PopCrave) October 12, 2026

Glumac je imao blaži oblik cerebralne paralize, baš kao i lik koji je tumačio u seriji.

Prema pisanju TMZ-a, Miti je bio vjeren sa Kenedi Suarez, sa kojom je godinama bio u vezi. Vjerio ju je prošle godine.

Vijest o smrti glumca potresla je ljubitelje serije koja je obilježila njegovu karijeru. Istraga o okolnostima njegove smrti je u toku.

Prvu audiciju imao za reklamu protiv droge

Zanimljivo je da je Mitijeva prva audicija u Los Anđelesu bila za kampanju protiv upotrebe metamfetamina, upravo droge oko koje se kasnije razvijala radnja serije „Čista hemija“.

Ovu neobičnu podudarnost otkrio je u nedavnom gostovanju u podkastu Džoa Vulpisa, prisjetivši se svojih glumačkih početaka.

Miti je otkrio i da je proces izbora glumaca za popularnu seriju trajao više od šest mjeseci, te da je morao proći pet audicija prije nego što je dobio ulogu Voltera Vajta Mlađeg.

Zamalo ostao bez uloge koja ga je proslavila

Iako je bolovao od cerebralne paralize, baš kao i lik koji je trebalo da tumači, Miti u početku nije bio idealan kandidat za ulogu.

Naime, kreator serije Vins Giligan tražio je glumca sa izraženijim simptomima bolesti. Miti je u stvarnom životu hodao bez štaka i govorio znatno razgovjetnije od svog televizijskog lika.

Zbog toga je tokom snimanja morao da koristi štake i prilagodi govor, odnosno da glumi izraženije simptome bolesti nego što ih je sam imao.

Uloga je, inače, bila inspirisana Giliganovim prijateljem iz studentskih dana koji je takođe imao cerebralnu paralizu.

Samo nekoliko dana prije smrti govorio o sudbini Voltera Vajta Mlađeg

Miti je neposredno pred smrt govorio i o tome šta bi se, prema njegovom mišljenju, dogodilo sa porodicom Vajt nakon završetka serije.

U razgovoru u podkastu Džoa Vulpisa iznio je prilično pesimističnu prognozu, smatrajući da Volter Vajt Mlađi ne bi imao srećan život.

Prema njegovom viđenju, porodica ne bi mogla da koristi novac zarađen kriminalom, a Volter Mlađi vjerovatno bi radio slabo plaćen posao i brinuo o majci Skajler i sestri Holi.

U djetinjstvu bio žrtva vršnjačkog nasilja

Glumac je ranije otkrio da je zbog svog zdravstvenog stanja tokom odrastanja bio izložen vršnjačkom nasilju.

U intervjuu za britanski „Gardijan“ ispričao je da su ga druga djeca gurala, udarala i čak mu lomila kosti.

Kao dijete godinama je nosio ortopedska pomagala i prolazio kroz fizikalne terapije. Uprkos tome, bavio se sportom, uključujući fudbal, a kasnije i vožnju skejtborda.

Upravo zbog ličnog iskustva, nakon sticanja slave aktivno je učestvovao u kampanjama protiv vršnjačkog nasilja i diskriminacije osoba sa invaliditetom.