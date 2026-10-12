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"Mnogi su, pa niko nije dobio!" Jovana Jeremić o tužbi koju je Kasper podnio protiv nje

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12.10.2026 20:18

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Јована Јеремић
Foto: Youtube/Blic

Nakon informacije da je Mane Ćuruvija Kasper, vjerenik Mine Kostić, tužio Jovanu Jeremić zbog njenih izjava o njemu, voditeljka se oglasila za Telegraf.rs i iznijela svoj stav o cijelom slučaju.

Jovana je istakla da još nije dobila tužbu, ali da je i ranije bilo riječi o tome da bi Kasper mogao da je tuži.

- Još ništa nisam dobila, ali bilo je ranije priče da će me tužiti. Ja do ročišta neću komentarisati ništa. Mnogi su mene tužili, pa me niko nije dobio! - rekla je samouvjereno Jovana Jeremić za Telegraf.rs.

Podsjetimo, Mane Ćuruvija Kasper odlučio je da tuži voditeljku nakon njenih oštrih izjava o njemu i njegovom odnosu sa Minom Kostić.

Jovana je, između ostalog, tvrdila da Kasper koristi pjevačicu zbog popularnosti i iznosila optužbe na račun njegovih namera.

Nakon što je Kasper saopštio da je podneo tužbu, poručio je da neće dozvoliti da ga bilo ko naziva pogrdnim imenima i da ne namjerava da pređe preko izjava koje smatra neosnovanim.

Sporna izjava: "On je demon koji se zove Kasper"

Voditeljka se osvrnula i na situaciju koja se dogodila pevačici Mini Kostić, ističući da je za njeno stanje kriv pjevačicin vjerenik Mane Ćuruvija poznatiji kao Kasper.

Мина Костић и Каспер

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- Problematika ljudi koji završe na psihijatriji je što ne jačaju svoje samopouzdanje i sebe, nego ulažu. To su najčešće mnogo dobri ljudi koji se posvete drugom čoveku koji ih ne zaslužuje. Konkretno Mina Kostić - tu ženu je prvo trebalo odmah spasiti od one spodobe i od demona koji se zove Kasper. Čovjeka odaljite od žene. On je jedan demon koji ženi uništava život. On je čovjek koji se isključivo zabavlja s Minom zato što hoće da bude popularan. Nije on jedini. Iz iskustva vam govorim sve ovo kako tumačim Minu Kostić. To je čovjek koji isključivo koristi već raslabljenu psihološki, Minu da bi on bio popularan, da bi se on slikao i uopšte me ne bi začudilo da pokuša da uđe u neki rijaliti od septembra. Znači, to je čovjek koji vrlo proračunato sve radi. To je čovjek za kog tvrdim da nema dva dinara u džepu, da nema pas za šta da ga ujede u Americi. Jer da ima, ne bi njegova žena i djevojka završila na psihijatriji, nego bi bila na dvoru ili na Bahamima i kupala bi se i slala fotografije vama da objavite paparaco. Njemu ništa nije sveto. On koristi raslabljenu ženu i uništava je - rekla je ona, a na pitanje za komentar zbog čega je sada Kasper došao da je vidi dok je na psihijatriji, kaže:

- Kao još jedan način da sebi prikupi još slave, na Mini koja je u psihijatrijskoj bolnici. Njega baš briga kako je Mina. On je došao da bi se on pokazao kako je navodno mnogo dobar. To su ljudi koji imaju masku i to su ljudi koji su monstrumi, oni treba da završe na psihijatriji, ali nažalost ne završi onaj koji to čini, nego žrtva. Ja bih njemu zabranila da uđe u zemlju poslije ovoga što je radio Mini. Ja tvrdim da je ona zbog posljedica njihovog odnosa završila u toj psihijatriji i ženu treba neko da zaštiti od njega, da mu zabrane pristup.

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Mane Ćuruvija Kasper

Mina Kostić

Jovana Jeremić

tužba

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