Stanišić: Sve projekte koji dolaze na Pale treba da podržimo u punom smislu te riječi

Ne treba praviti razlike čiji je koji projekta, već sve projekte koji dolaze na Pale treba da podržimo u punom smislu te riječi, rekao je za ATV Aco Stanišić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Politike koalicionih partnera i DEMOS-a su skoro slične po pitanju dosta stvari pogotovo kad je nacionalna priča u pitanju i taj prelazak nije prelazak i opozicije u poziciju niti iz pozicije u opoziciju nego je to nešto što je prirodno sasvim", kaže Stanišić.

Kako kaže, za prelazak u SNSD se odlučio zbog dešavanja u DEMOS-u.

"Ljudi koji su donosili rezultate i koji su ostvarivali uspjeh, na osnovu kog uspjeha je DEMOS dobijao određene pozicije, nisu bili cijenjeni od samog rukovodstva partije. Duži vremenski period je trajalo to neko nezadovoljstvo i uglavnom oni ljudi koji su donosili rezultat su bili u nekom zapećku, a oni ljudi koji nisu imali rezultat su sebi i osobama bliskim sebi davali ozbiljne pozicije i funkcije koje nisu zaslužili radom", navodi Stanišić.

Prema njegovim riječima, SNSD na Palma nije osporavao niti jedan projekat, šta više podržani su svi pozitivni projekti kao i da postoji spremnost nastavka takve politike.

Osvrnuo se i na razlike u SNSD-u i opštinskim rukovodstvu na Palama.

"Ne trebamo praviti razlike čiji je koji projekta, već sve projekte koji dolaze na Pale treba da podržimo u punom smislu te riječi. Stanovnici ne treba da budu taoci naših politika i naših odnosa svi projekti koji su teme o njima se treba ozbiljno razgovarati bez imalo sujete i bez imalo loših namjera" , kaže Stanišić.

Prelaskom iz DEMOS-a u SNSD došlo je do boljih i većih shvatanja i mogućnosti za obezbjeđivanje određenih investicija kako na Palama tako i u cjelokupnoj regiji, pojašnjava Stanišić.