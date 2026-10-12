Logo

Stanišić: Sve projekte koji dolaze na Pale treba da podržimo u punom smislu te riječi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.10.2026 20:29

Komentari:

0
Ацо Стнишић
Foto: ATV

Ne treba praviti razlike čiji je koji projekta, već sve projekte koji dolaze na Pale treba da podržimo u punom smislu te riječi, rekao je za ATV Aco Stanišić, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

"Politike koalicionih partnera i DEMOS-a su skoro slične po pitanju dosta stvari pogotovo kad je nacionalna priča u pitanju i taj prelazak nije prelazak i opozicije u poziciju niti iz pozicije u opoziciju nego je to nešto što je prirodno sasvim", kaže Stanišić.

Kako kaže, za prelazak u SNSD se odlučio zbog dešavanja u DEMOS-u.

"Ljudi koji su donosili rezultate i koji su ostvarivali uspjeh, na osnovu kog uspjeha je DEMOS dobijao određene pozicije, nisu bili cijenjeni od samog rukovodstva partije. Duži vremenski period je trajalo to neko nezadovoljstvo i uglavnom oni ljudi koji su donosili rezultat su bili u nekom zapećku, a oni ljudi koji nisu imali rezultat su sebi i osobama bliskim sebi davali ozbiljne pozicije i funkcije koje nisu zaslužili radom", navodi Stanišić.

Prema njegovim riječima, SNSD na Palma nije osporavao niti jedan projekat, šta više podržani su svi pozitivni projekti kao i da postoji spremnost nastavka takve politike.

Osvrnuo se i na razlike u SNSD-u i opštinskim rukovodstvu na Palama.

"Ne trebamo praviti razlike čiji je koji projekta, već sve projekte koji dolaze na Pale treba da podržimo u punom smislu te riječi. Stanovnici ne treba da budu taoci naših politika i naših odnosa svi projekti koji su teme o njima se treba ozbiljno razgovarati bez imalo sujete i bez imalo loših namjera" , kaže Stanišić.

Prelaskom iz DEMOS-a u SNSD došlo je do boljih i većih shvatanja i mogućnosti za obezbjeđivanje određenih investicija kako na Palama tako i u cjelokupnoj regiji, pojašnjava Stanišić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Aco Stanišić

Pale

SNSD

DEMOS

Projekti

Komentari (0)

Pročitajte više

Од срца хвала Игору Додику и Аци Станишићу: Теодора наставља школовање у Бањалуци

Društvo

Od srca hvala Igoru Dodiku i Aci Stanišiću: Teodora nastavlja školovanje u Banjaluci

1 sedm

2
Директор "Електоридистибуције" Пале Ацо Станишић потписао је данас споразум са директорима основних школа о додјели руксака за 1.020 првачића из 13 општина које ово предузеће снабдијева електричном енергијом, као и за чланове паљанског Удружења "Сунце".

Gradovi i opštine

Potpisani sporazumi o dodjeli ruksaka za 1.018 prvačića sa područja 13 opština

2 mj

0
Ацо Станишић финансира матурско вече ученицима у Палама

Gradovi i opštine

Aco Stanišić finansira matursko veče svim paljanskim učenicima

5 mj

0
Из буџета Предсједника Републике биће одобрена средства за изградњу вртића на Палама

Gradovi i opštine

Iz budžeta Predsjednika Republike biće odobrena sredstva za izgradnju vrtića na Palama

1 god

0

Više iz rubrike

Обиљежавању присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић. Он је присуствовао парастосу код централног спомен-обиљежја у знак сјећања на погинуле борце у Одбрамбено-отаџбинском рату.

Gradovi i opštine

Srbac slavi Dan i krsnu slavu, prisustvuje Minić

9 h

0
Дабар пресјекао каблове за струју.

Gradovi i opštine

Dabar presjekao šest kablova i ostavio dio Prnjavora i Stanara bez struje

11 h

0
Слободан, фудбалер и полицајац из Брода

Gradovi i opštine

Odgovoran u službi, kapiten na terenu: Slobodan je mladi policajac i fudbaler iz Broda

1 d

0
Парастос за фочанске форце.

Gradovi i opštine

Košare Republike Srpske: Ne blijedi sjećanje na heroje fočanskog kraja!

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

00

Sutra slavimo velikog prosvetitelja: Zaštitnik je jedne posebne profesije, evo šta svako treba da uradi

20

56

Strpljenje se isplatilo: Četiri znaka u narednih 15 dana rješavaju dugogodišnje probleme

20

50

Muškarac ostao zatrpan u pećini, spašen nakon 26 sati

20

44

Trišić Babić: Pisma Konakovića neće niko čitati, on ne može podnijeti da se Srpska odbranila

20

29

Stanišić: Sve projekte koji dolaze na Pale treba da podržimo u punom smislu te riječi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima