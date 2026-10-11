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Odgovoran u službi, kapiten na terenu: Slobodan je mladi policajac i fudbaler iz Broda

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11.10.2026 19:42

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Слободан, фудбалер и полицајац из Брода

Slobodan je tri godine svakodnevno u službi građana. Jedan je od najmlađih policajaca u Brodu.

Mladić sve stiže i svaki policijski zadatak obavlja odgovorno, savjesno i bez greške. Uniforma za njega nije samo dio radne opreme, već dužnost da služi svom narodu.

"Najteže mi padaju saobraćajne nezgode sa smrtnim posljedicama, a najveći ponos da možemo služiti građanima Broda i Republike Srpske. Svi od malih nogu imamo nekakve ambicije. Ja sam imao ambiciju da postanem fudbaler, a da budem policajac", rekao je Slobodan Pejičić, policijski službenik u Policijskoj stanici Brod.

I zato, kada završi smjenu, plavu uniformu mijenja za sportsku opremu. Timski duh ostaje isti. Slobodan je kapiten Kluba malog fudbala u Brodu.

"Ovdje sam od početka svoje karijere. Napravili smo najveći uspjeh što se tiče brodskog sporta i kluba. Ušli smo u Premijer futsal ligu BiH što je najveći rang takmičenja u našoj državi. Kao kruna karijere, stigao je poziv za reprezentaciju BiH", rekao je Slobodan Pejičić, policijski službenik u Policijskoj stanici Brod.

A sve se to postiže uz rad, red i disciplinu. Slobodan i na poslu i u sportu, srce ostavlja na terenu. Kao takav, na ponos je Policijske stanice Brod, ali i Kluba malog fudbala.

"Slobodan je osoba koja ima svoj stav. Samo njegovo držanje, sam njegov odnos, nema tu puno nekakvih kalkulacija. Vidite to odmah po njegovoj odgovornosti", rekao je Žarko Kuzmanović, zamjenik komandira u Policijskoj stanici Brod.

"Kao saigrača gledamo da bude jedan primjer svim igračima, daje svoj maksimum što se tiče svih obaveza uvijek je tu. Zato i jeste kapiten, jedan od primjera igrača i daje podršku i mlađim igračima", rekao je Bojan Petrić, fudbaler i trener u Klubu malog fudbala Brod.

Odgovoran u službi, kapiten na terenu. Slobodan je ostao dosljedan svojim dječačkim snovima. Svakodnevno je na putu između Policijske stanice i Sportske dvorane. Plava uniforma i sportski dres jesu različiti, ali ono što ih, ipak povezuje, jesu čast, odgovornost i spremnost da se uvijek da najbolje od sebe.

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Tagovi :

fudbaler

policajac

Opština Brod

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