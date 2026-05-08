Aco Stanišić finansira matursko veče svim paljanskim učenicima

ATV
08.05.2026 17:53

Ацо Станишић финансира матурско вече ученицима у Палама
Poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Aco Stanišić finansiraće matursko veče za sve maturante u Palama.

Na ovaj način, kaže Stanišić, želi da pomogne roditeljima i učenicima.

"Matura je jedno od najljepših razdoblja mladosti. Vrijeme kada ste mladi, puni snova i planova za budućnost. S druge strane, to je vrijeme koje roditeljima, uz ponos koji osjećaju, donosi niz izazova, među kojima su svakako i oni finansijski", poručio je Stanišić i dodao:

"U želji da roditeljima olakšam pripreme maturanata za to njima posebno veče i maturantima simbolično čestitam uspješan završetak srednje škole, donio sam odluku, da kao narodni poslanik, finansiram matursko veče za sve paljanske maturante".

O toj namjeri danas je razgovarao i sa rukovodstvom Srednjoškolskog centra Pale i zamjenikom predsjednika Savjeta učenika ove škole i organizatorom maturske večeri Marijom Rajić, koji će u narednim danima obavijestiti i roditelje i učenike o ovom simboličnom poklonu.

"Raduje me što na ovaj način mogu biti dio te večeri i tako im, simbolično, poželjeti srećan ulazak 'u svijet odraslih'", zaključio je Stanišić.

