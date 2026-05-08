Kako su zapravo izgledala djeca sa omota čokolade Seka i Braco?

Pojavile su se krajem šezdesetih i vrlo brzo osvojile sladokusce od Vardara do Triglava, čemu su, sasvim sigurno, doprinijela i lica djevojčice i dječaka sa omota, koje mnogi i danas brižno čuvaju u svojim (jugo)nostalgičarskim spomenarima.

"Seka" i "Braco", čuveni čokoladni duet, zauzimaju posebno mesto među slatkišima. Prvo se pojavila "Seka". Zapravo, u početku je to bila samo mliječna čokolada sa crvenim omotom, a poznati naziv službeno je dobila kasnije. Ubrzo je u asortiman stigao i "Braco", u plavom pakovanju. Dječak i djevojčica zajedno su se pojavili i na zelenom omotu, s tim što je ta verzija bila sa lješnicima.

U početku su to bile ilustracije. Kako je objašnjeno uz staru crno-bijelu fotografiju koja se dijelila po društvenim mrežama, crteži su kreirani po stvarnim likovima. Na slici iz 1960. nalaze se Mario i Dubravka, sin i kćerka Boška Pešuna, poznatog slikara i grafičara iz Osijeka, koji je radio dizajn za "Saponiju Osijek" i "Zvečevo".

Maria i Dubravku zamijenili Tea i Dan

Ilustracije su krajem osamdesetih zamijenile prave fotografije. Za "Seku" je u jednom zagrebačkom vrtiću 1988. godine izabrana Tea Agbaba, koja, kako navodi "net.hr", već neko vrijeme živi van Hrvatske.

"Bio je to jedan sasvim normalan dan. Mislim da su po vrtićima tražili djecu koja bi mogla da se nađu na tim čokoladama, ali su sve vrijeme gledali u mene. Odmah su rekli da sam ja ta! Vjerovatno zato što sam bila nasmijana. Braća su mi uvijek govorila da imam te dječije obraze. Valjda sam baš bila prava mala curica", ispričala je Tea svojevremeno za "Radio Sarajevo".

Vrlo brzo je plavokosa djevojčica sa mašnicom ušla u domove širom bivše Jugoslavije. U istom vrtiću u kojem je izabrana "Seka" pronašli su i "Bracu", dječaka po imenu Dan Babić.

"Na jesen sam krenuo u školu, jednog dana u oktobru stigao sam kući, a majka Nada mi je rekla da žele da me slikaju za čokoladu 'Braco'. Bio sam iznenađen, jer, ako sam jeo čokoladu, to je bila isključivo 'Braco'", prisjetio se za portal "24sata".

Ugovor sa "Zvečevom" donio mu je 126 tadašnjih nemačkih maraka.

"Bio sam prvi na redu, a iza mene je bila djevojčica Tea, odnosno 'Seka'. Tada sam je prvi put vidio, ali više je nikad nisam sreo. Tek prije koju godinu pronašao sam je na Fejsbuku".

Čuvene čokolade i danas postoje, ali na omotima više nisu Tea i Dan.

"Zvečevo", poznata kompanija prehrambenih proizvoda, osnovana je davne 1921. godine u Slavonskoj Požegi, a "Seka" i "Braco", bez sumnje, zauzimaju počasna mjesta među njihovim najpopularnijim i najdugovječnijim proizvodima.