Stigli izvještaji: Rekordi se očekuju već u maju

Evropska klimatska opservatorija Kopernikus upozorila je da se globalni okeani približavaju rekordnim temperaturama i da bi novi maksimumi mogli da budu zabilježeni već tokom maja.

Prema mjesečnom izvještaju, prosječne temperature površine mora (bez polarnih oblasti) u aprilu ove godine su bile blizu istorijskih maksimuma iz prethodne godine, uz intenzivne morske toplotne talase u više regiona, uključujući centralni Pacifik i zapadnu obalu Severne i Južne Amerike, prenio je "Figaro".

Stručnjaci su naveli da se situacija odvija u kontekstu povratka klimatskog fenomena El Ninjo, koji utiče na globalne vremenske obrasce, uključujući temperature, vjetrove i padavine.

Scena Milica Todorović se sa sinom preselila u novi stan! Majka joj pomaže oko bebe, a evo gdje sada živi

Meteorološke službe upozoravaju da postoji sve veća vjerovatnoća njegovog razvoja u periodu od maja do jula, dok istovremeno slabi suprotni fenomen La Ninja.

El Ninjo je prirodna klimatska pojava, ali naučnici ističu da se njegovi efekti danas pojačavaju zbog dugoročnog globalnog zagrijavanja izazvanog emisijama gasova sa efektom staklene bašte.

Prema procjenama klimatskih stručnjaka, naredni El Ninjo bi mogao da bude posebno intenzivan, uz mogućnost da doprinese obaranju temperaturnih rekorda u narednim godinama, prenosi Tanjug.

Hronika Komšinicu gađao kamenjem, nakon hapšenja ugrizao policajca

Stručnjaci takođe upozoravaju na sve češće ekstremne vremenske pojave, uključujući poplave, suše i tropske ciklone širom svijeta.

U izvještaju je navedeno i da je april bio treći najtopliji april do sada zabeležen, dok se za Evropu predviđa ljeto sa natprosječnim temperaturama i povećanim rizikom od suša i požara.