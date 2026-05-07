Robot se zamonašio u Južnoj Koreji

U Južnoj Koreji se humaniodni robot po imenu Gabi zamonašio.

"Da li ćeš se posvetiti svetom Budi?", upitao je jedan od monaha.

Da, posvetiću, odgovorio je Gabi.

Sama ceremonija održana je uoči proslave Budinog rođendana, koji se u Južnoj Koreji obilježava 24. maja.