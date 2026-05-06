Dobro se pazite! Ova četiri znaka doživjeće promjene u narednih šest mjeseci

Danas počinje dug i spor period unutrašnje transformacije pod uticajem retrogradnog Plutona, koji će trajati do 15. oktobra 2026. godine. Iako će njegov uticaj osjetiti svi, četiri horoskopska znaka mogu očekivati značajne životne promjene u narednih šest mjeseci.

Za razliku od bržih astroloških tranzita, Plutonov uticaj se razvija postepeno i djeluje ispod površine, umjesto da donosi iznenadne spoljašnje promjene. Kako se ova planeta naizgled kreće retrogradno kroz znak Vodolije, njena energija se okreće ka unutra. Fokus se pomjera sa onoga što se dešava oko vas na ono što se dešava u vama. Ovo nije brzo resetovanje ili vidljiva prekretnica, već dugoročni proces, pišu astrolozi na Collective World.

Pluton vlada temama moći, kontrole, istine i ponovnog rođenja, često osvjetljavajući ono što je bilo skriveno, potisnuto ili izbegnuto. Tokom svoje retrogradnosti, ove teme postaju intenzivno lične. Obrasci ponašanja izlaze na videlo, emocije se produbljuju, a istine koje smo tako lako ignorisali postaju neizbježne.

Ova energija ne zahtjeva trenutnu akciju, već svjest. Ne radi se o promjeni života preko noći, već o razumijevanju šta treba da se promjeni kako bi, kada dođe vrijeme, promjena bila stvarna i trajna.

Šta donosi retrogradni Pluton?

Ovaj period podstiče otpuštanje, ili polako oslobađanje od vezanosti, identiteta i obrazaca koji nam više ne služe, čak i ako su nas nekada definisali. Takođe nas podstiče da se suočimo sa sopstvenom senkom, onim dijelovima sebe koje ne pokazujemo, ali smo sada spremni da razumijemo. Dolazi do preusmjeravanja moći i načina na koji ulažemo svoju energiju, često na mjestima gdje to ranije nismo činili.

Istina se ne otkriva odjednom, već postepeno, sve dok je više ne možemo ignorisati. Sve ovo vodi ka završecima i počecima - zatvaranju jednog poglavlja i tihom otvaranju drugog, često se dešava istovremeno, čak i prije nego što smo toga svjesni.

Četiri znaka koja će biti najviše pogođena

Iako će svi osjetiti težinu retrogradnog Plutona, četiri znaka će doživjeti najznačajnije promjene. Pročitajte u nastavku da biste saznali da li spadate u ovu grupu i kako da se snađete u ovom sporom periodu transformacije sa namerom.

Vodolija

Pluton se trenutno kreće kroz vaš znak, čineći ovu transformaciju duboko ličnom i usmjerenom na vaš identitet. To nije površna promjena, već pomak u samoj suštini onoga što postajete, kako se predstavljate i šta više ne odgovara ovoj novoj verziji vas.

Najbolji način da radite sa ovom energijom jeste da budete iskreni o tome šta vam se čini neusklađenim, čak i ako je neprijatno, i da dozvolite sebi da rastete bez potrebe za trenutnim jasnoćama. Ponekad se možete osjećati dezorijentisano, kao da prerastate dijelove svog života brže nego što možete da ih zamijenite, ali upravo u tom međuprostoru se dešava prava transformacija.

Škorpija

Pošto je Pluton vaša vladajuća planeta, ovaj retrogradni kretanje aktivira vašu prirodnu vezu sa transformacijom na dubljem nivou. Teme kontrole, emocionalne dubine i dugotrajnih obrazaca mogu se ponovo pojaviti, ne da bi vas preplavile, već da i bile potpuno shvaćene i oslobođene.

Od vas se traži da se uključite u unutrašnji rad u kome ste već vešti i da dozvolite sebi da obradite svoje emocije bez žurbe ka rješenju. Ponekad može biti intenzivno, posebno ako se stare rane ili osjećanja vrate u fokus, ali ovo je prilika da se oslobodite onoga što vam više nije potrebno, umjesto da se toga držite.

Bik

Ova retrogradnost stvara napetost sa vašim znakom, primoravajući vas da se oslobodite rutina i obrazaca koji su nekada djelovali stabilno, ali sada postaju ograničavajući. Promjena možda neće delovati dobrovoljno u početku, ali stvara prostor za nešto što je više u skladu sa vama.

Možete raditi sa ovom energijom tako što ćete ostati otvoreni za male promjene u svojim navikama, načinu razmišljanja ili očekivanjima, umjesto da joj se direktno otporete. Izazov leži u otpuštanju onoga što se čini bezbjednim i poznatim, ali rast se dešava upravo kada sebi dozvolite da prigrlite nepoznato.

Lav

Sa Plutonom u opoziciji prema vašem znaku, transformacija se najjasnije manifestuje kroz vaše odnose, javnu vidljivost i način na koji se izražavate. Ovo je trenutak da preispitate gdje možda previše dajete, gdje se previše uzdržavate ili se previše oslanjate na spoljnu potvrdu.

Najbolji način da prebrodite ovaj period jeste da se ponovo povežete sa sobom, postavite jasnije granice i dozvolite svom samopouzdanju da dođe iznutra. Ovo ponekad može biti izazovno, posebno ako postoji napetost u vašim odnosima ili ako se osjećate pogrešno shvaćeno, ali će vas na kraju dovesti do autentičnijeg načina postojanja.

Kako namjerno proći kroz retrogradni Pluton?

Retrogradni Pluton nije vreme za forsiranje promjena, već za njihovo razumijevanje. Što više usporite i obratite pažnju na ono što se pojavljuje, to ćete imati više jasnoće o tome šta treba da se promjeni. Budite iskreni prema sebi i vjerujte svom osjećaju kada vam se nešto čini pogrešnim ili van okvira.

Obratite pažnju na obrasce koji se ponavljaju jer ono što se stalno vraća zahtjeva da se razumije, a ne ignoriše. Oslobodite se kontrole gdje god možete; ne mora sve biti riješeno odmah. Stvorite prostor za razmišljanje, bilo kroz vođenje dnevnika, meditaciju ili jednostavno provođenje vremena u tišini. I što je najvažnije, ne žurite sa ishodom. Ovo je dug proces, a ne brzo rješenje.

