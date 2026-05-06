Zbog smrtonosnog virusa hitno se oglasio srpski institut Batut

Epidemija hantavirusnih infekcija koja se desila na kruzeru u Južnom Atlantiku i u kojoj je za sada oboljelo šest osoba od kojih su tri preminule je izazvala dosta medijske pažnje i dovela do uznemirenja javnosti.

S obzirom na to da se radi o bolesti koja je u određenom obliku prisutna i u Srbiji, u daljem tekstu su date osnovne informacije o hantavirusnim infekcijama, njihovim uzročnicima, načinu kako se prenose i ispoljavaju kod ljudi, kao i mogućnostima prevencije i liječenja, saopštio je Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

"Hantavirusne infekcije predstavljaju grupu zoonoza izazvanih virusima iz familije Hantaviride. Prirodni rezervoari ovih virusa su glodari, a čovjek se najčešće inficira inhalacijom aerosola kontaminiranog izlučevinama (urinom, fecesom ili pljuvačkom) zaraženih životinja. Prenos sa čovjeka na čovjeka je izuzetno rijedak i zabilježen je samo kod pojedinih sojeva. Procjenjuje se da se širom svijeta svake godine dogodi od 10.000 do preko 100.000 infekcija, sa najvećim brojem slučajeva u Aziji i Evropi", navodi se.

Hantavirusne infekcije se klinički najčešće ispoljavaju u dva osnovna sindroma: hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom (HGBS), koja je u Srbiji poznata i pod nazivom mišja groznica, i hantavirusni plućni sindrom (HPS).

Simptomi

Hemoragijska groznica sa bubrežnim sindromom se pretežno javlja u Evropi i Aziji, a izazivaju je virusi kao što su Hantan, Dobrava-Beograd i Pumala. Bolest obično počinje naglo, sa visokom temperaturom, glavoboljom, bolovima u leđima i stomaku, kao i opštom slabošću, a kasnije se razvijaju bubrežni (slabije izlučivanje do potpunog prestanka izlučivanja mokraće) i hemoragijski sindrom (povećanja propustljivost krvnih sudova i krvarenja u koži, sluzokožama i organima). Smrtnost je relativno niska i kreće se od 1-15 odsto.

Hantavirusni plućni sindrom (HPS), poznat i kao hantavirusni kardiopulmonalni sindrom, javlja se uglavnom u Sjevernoj i Južnoj Americi, a najčešće je povezan sa Sin Nombre virusom. Za razliku od HGBS, HPS se karakteriše dominantnim zahvatanjem pluća.

Početni simptomi su nespecifični i podsjećaju na grip (temperatura, malaksalost, bolovi u mišićima), ali se brzo razvija respiratorna insuficijencija. HPS ima znatno višu stopu smrtnosti u odnosu na HGBS, često između 30 odsto i 50 odsto.

Osnovna razlika između HGBS i HPS je u ciljnom organskom sistemu i, posljedično, u kliničkoj slici. Dok HGBS primarno pogađa bubrege i karakteriše se poremećajem funkcije bubrega i mogućim krvarenjem, HPS dominantno zahvata pluća i dovodi do teške respiratorne insuficijencije. Geografska distribucija je takođe različita: HGBS je tipična za Evropu i Aziju, dok se HPS javlja u Sjevernoj i Južnoj Americi.

Kod većine hantavirusa, uključujući one koji izazivaju HGBS u Evropi (npr. Pumala i Dobrava-Beograd virus), nije dokazan prenos među ljudima. Infekcija se gotovo uvijek stiče kontaktom sa izlučevinama zaraženih glodara.

Međutim kod Andes virusa u Južnoj Americi je potvrđen ograničen interhumani prenos, najčešće u bliskom kontaktu (npr. članovi porodice, zdravstveno osoblje) putem respiratornih sekreta tokom rane faze bolesti.

U Srbiji je za posljednjih deset godina registrovano 127 slučajeva HGBS. U 2024. godini je prijavljeno 11 oboljelih osoba od hemoragijske groznice sa bubrežnim sindromom, sa stopom incidencije 0,17 na 100000 stanovnika. Registrovan je jedan smrtni ishod, dok epidemijskog javljanja ove bolesti u 2024. godini nije bilo. Tokom 2025. godine zabilježena su samo dva slučaja HGBS, bez smrtnih ishoda.

Liječenje

Ne postoji specifična antivirusna terapija ili vakcina za hantavirusnu infekciju. Liječenje je suportivno i fokusirano je na pažljivo kliničko praćenje i liječenje respiratornih, srčanih i bubrežnih komplikacija.

Rani pristup intenzivnoj ljezi poboljšava ishode, posebno kod pacijenata sa kardiopulmonalnim sindromom izazvanim hantavirusom.

Sprečavanje infekcije hantavirusom prvenstveno zavisi od smanjenja kontakata između ljudi i glodara.

Efikasne mjere uključuju: održavanje čistoće u domovima i na radnim mjestima, zaptivanje otvora koji omogućavaju glodarima da uđu u zgrade, bezbjedno skladištenje hrane, korišćenje bezbjednih praksi čišćenja u područjima kontaminiranim glodarima, izbjegavanje suvog metenja ili usisavanja izmeta glodara, vlaženje kontaminiranih područja prije čišćenja, jačanje praksi higijene ruku, zaključuje se u saopštenju.

