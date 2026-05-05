Ova kombinacija vam može sačuvati srce

Nova istraživanja pokazuju da kombinacija manga i avokada može imati pozitivan uticaj na zdravlje srca.

Iako su obje namirnice pojedinačno bogate hranjivim materijama, njihovo zajedničko d‌jelovanje može dati još bolje rezultate.

Studija provedena na odraslim osobama s predijabetesom pokazala je da svakodnevna konzumacija jednog avokada i jedne šolje manga tokom osam sedmica može poboljšati funkciju krvnih sudova.

Riječ je o sposobnosti krvnih sudova da se šire, što je važan indikator zdravlja srca i cirkulacije.

Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi rezultati povezani s visokim sadržajem vlakana, kalijuma, vitamina i zdravih masnoća u ovim namirnicama.

Ove supstance pomažu u smanjenju upala i poboljšavaju protok krvi.

Ipak, naglašava se da su potrebna dodatna istraživanja, jer je studija rađena na manjem broju ispitanika.

Takođe, osobe s određenim zdravstvenim problemima, posebno s bolestima bubrega, trebaju biti oprezne zbog većeg unosa kalijuma.

Mango i avokado lako se mogu uvrstiti u svakodnevnu ishranu kroz smuti napitke, salate ili kao dodatak obrocima.