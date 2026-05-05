Ova kombinacija vam može sačuvati srce

Autor:ATV
Komentari:0
Nova istraživanja pokazuju da kombinacija manga i avokada može imati pozitivan uticaj na zdravlje srca.
Iako su obje namirnice pojedinačno bogate hranjivim materijama, njihovo zajedničko djelovanje može dati još bolje rezultate.
Studija provedena na odraslim osobama s predijabetesom pokazala je da svakodnevna konzumacija jednog avokada i jedne šolje manga tokom osam sedmica može poboljšati funkciju krvnih sudova.
Riječ je o sposobnosti krvnih sudova da se šire, što je važan indikator zdravlja srca i cirkulacije.
Stručnjaci objašnjavaju da su ovakvi rezultati povezani s visokim sadržajem vlakana, kalijuma, vitamina i zdravih masnoća u ovim namirnicama.
Zanimljivosti
Ovi horoskopski znakovi ulaze u najljepši period života
Ove supstance pomažu u smanjenju upala i poboljšavaju protok krvi.
Ipak, naglašava se da su potrebna dodatna istraživanja, jer je studija rađena na manjem broju ispitanika.
Takođe, osobe s određenim zdravstvenim problemima, posebno s bolestima bubrega, trebaju biti oprezne zbog većeg unosa kalijuma.
Mango i avokado lako se mogu uvrstiti u svakodnevnu ishranu kroz smuti napitke, salate ili kao dodatak obrocima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
2 h0
Zdravlje
7 h0
Zdravlje
1 d0
Zdravlje
1 d0
Najnovije
17
36
17
30
17
25
17
22
17
18
Trenutno na programu