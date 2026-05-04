Ako imate problema sa spavanjem, pokušajte da jedete ovo voće

Kvalitetan san je ključan za zdrav život, ali ga često zanemarujemo. Nedostatak sna može dovesti do brojnih problema, od razdražljivosti i loše koncentracije do gojaznosti, dijabetesa i srčanih bolesti.

U potrazi za boljim odmorom, mnogi isprobavaju razne metode, od tehnika opuštanja do lijekova, ali rješenje se možda krije u kuhinji. Pokazalo se da banane sadrže jedinjenja koja mogu pomoći u postizanju boljeg kvaliteta sna.

Jedna od glavnih prednosti banana je njihov sadržaj magnezijuma, minerala koji pomaže tijelu da održi svoj prirodni ciklus spavanja i buđenja, odnosno cirkadijalni ritam. Magnezijum može smanjiti nivoe hormona stresa kortizola i stimulisati proizvodnju melatonina, što vam pomaže da zaspite i duže spavate. Prosječna banana sadrži oko osam procijenata preporučenog dnevnog unosa magnezijuma, što je vrijedan doprinos u maloj porciji.

Banane su takođe izvor triptofana, esencijalne aminokiseline povezane sa osjećajem pospanosti. Tijelo pretvara triptofan u serotonin, koji zatim stimuliše proizvodnju melatonina. Ovaj proces je povezan sa lakšim uspavljivanjem i boljim kvalitetom sna.

Druge prednosti banana za spavanje

Zdravstvene koristi banana se tu ne završavaju. Bogate su kalijumom, koji pomaže u opuštanju mišića. Kao hrana sa većim sadržajem ugljenih hidrata, banane mogu pomoći jedinjenjima koja izazivaju san da efikasnije djeluju u mozgu.

Za razliku od nekog voća, poput citrusnog voća, koje kod nekih ljudi može izazvati gorušicu, banane su blage za želudac i mogu pomoći kod varenja. Takođe su pristupačne i ne izazivaju neželjene efekte nekih suplemenata ili lijekova. Zbog toga mnogi stručnjaci vjeruju da banane mogu biti dobar izbor za laganu večernju užinu koja vam pomaže da zaspite.