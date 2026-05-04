Dok cijeli svijet gleda u kraljevsku porodicu, oni objavili vijest o bebi

Britanska princeza Judžin je trudna, zvanična je informacija sa društvenih mreža, a i Bakingemska palata je sve potvrdila. Kako se navodi u objavi, kralj je oduševljen zbog vijesti.

Princezi Judžin će ovo biti treće dijete, a beba bi trebalo da stigne već na ljeto.

Samu vijest je potvrdila i princeza zanimljivom objavom na Instagramu. Ona je fotografisala svoje sinove koji u rukama drže snimak ultrazvuka.

"Njeno kraljevsko visočanstvo princeza Judžin i gospodin Džek Bruksbenk s velikim zadovoljstvom objavljuju da čekaju svoje treće dijete, čije se rođenje očekuje ovog ljeta. Avgust i Ernest su takođe oduševljeni što će dobiti brata ili sestru. Njegovo veličanstvo je obavešteno o svemu i oduševljen je", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Princeza Judžin i Džek su u braku od 2018. godine, a ova vijest o prinovi dolazi nekoliko dana nakon što je budući tata proslavio 40. rođendan. Novorođenče neće imati kraljevsku titulu i biće 15. u redu za presto.