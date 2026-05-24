MUP Srpske ima nove heroje: Policajci spasili život ženi

Autor:ATV
Komentari:0
Pripadnici MUP-a Srpske još jednom su pokazali svoju hrabrost i požrtvovanost na djelu. Dvojica pripadnika Policijske uprave Bijeljina spasili su ženu, koja je automobilom sletjela u kanal Drina Dašnica.
Sve se dogodilo oko 22 časa u mjestu Pučile kod Bijeljine. Na prijavu da je u kanal Drina Dašnica sletio automobil, policajci Zoran Lazić i Srđan Bublić brzo su reagovali.
Uz pomoć radnika Doma zdravlja, koji su došli na lice mjesta, kao i mještana uspjeli su da iz automobila izvuku vozača.
- Sa doktorom Hitne pomoći , tehničarom i vozačem smo otišli do vozila, teren je nepristupačan, težak. Nas četvorica sa još dvojicom mještana smo podigli vozilo, razbili staklo i uspjeli da izvučemo ženu živu i zdravu - priča Lazić.
Svijet
Bild o smrti biznismena iz BiH: Hladnokrvno mafijaško ubistvo?
Njegov kolega Srđan Bublić navodi da su zatekli ružan prizor, vozilo na krovu, u vodi.
- U tom momentu ne znamo ima li ljudi u vozilu. Kada smo saznali da ima lice u autu, dali smo sve od sebe da spasimo taj život - kaže Bublić.
Lazić i Bublić su ponosni što su uspjeli da spasu jedan ljudski život.
Kažu, da nema ništa svetije od pružanja pomoći ljudima u nesreći.
Mještani Pučila i rodbina Bijeljinke koja je sinoć spasena zahvalni su policajcima i radnicima Doma zdravlja.
Svojim humanim činom pripadnici Policijske uprave Bijeljina još jednom su pokazali sa koliko požrtvovanosti i lične hrabrosti policijski službenici obavljaju svoje svakodnevne poslove i zadatke.
(RTRS)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
6 h0
Najnovije
22
20
21
57
21
51
21
45
21
36
Trenutno na programu