MUP Srpske ima nove heroje: Policajci spasili život ženi

ATV
24.05.2026 21:51

Полицајци из Бијељине спасили живот жени која је аутомобилом слетјела у канал Дрина Дашница.
Foto: RTRS

Pripadnici MUP-a Srpske još jednom su pokazali svoju hrabrost i požrtvovanost na djelu. Dvojica pripadnika Policijske uprave Bijeljina spasili su ženu, koja je automobilom sletjela u kanal Drina Dašnica.

Sve se dogodilo oko 22 časa u mjestu Pučile kod Bijeljine. Na prijavu da je u kanal Drina Dašnica sletio automobil, policajci Zoran Lazić i Srđan Bublić brzo su reagovali.

Uz pomoć radnika Doma zdravlja, koji su došli na lice mjesta, kao i mještana uspjeli su da iz automobila izvuku vozača.

- Sa doktorom Hitne pomoći , tehničarom i vozačem smo otišli do vozila, teren je nepristupačan, težak. Nas četvorica sa još dvojicom mještana smo podigli vozilo, razbili staklo i uspjeli da izvučemo ženu živu i zdravu - priča Lazić.

Njegov kolega Srđan Bublić navodi da su zatekli ružan prizor, vozilo na krovu, u vodi.

- U tom momentu ne znamo ima li ljudi u vozilu. Kada smo saznali da ima lice u autu, dali smo sve od sebe da spasimo taj život - kaže Bublić.

Lazić i Bublić su ponosni što su uspjeli da spasu jedan ljudski život.

Kažu, da nema ništa svetije od pružanja pomoći ljudima u nesreći.

Mještani Pučila i rodbina Bijeljinke koja je sinoć spasena zahvalni su policajcima i radnicima Doma zdravlja.

Svojim humanim činom pripadnici Policijske uprave Bijeljina još jednom su pokazali sa koliko požrtvovanosti i lične hrabrosti policijski službenici obavljaju svoje svakodnevne poslove i zadatke.

(RTRS)

