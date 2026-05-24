Logo
Large banner

Ćirilo i Metodije: Sveta braća stvorila temelj da pišemo, čitamo i stvaramo na svom jeziku

Autor:

Teodora Begović
24.05.2026 19:22

Komentari:

0
Ћирилична слова, српско писмо
Foto: ATV

Prije hiljadu godina, kada Sloveni nisu imali svoje pismo, Sveta braća su stvorila temelj da pišemo, čitamo i stvaramo na svom jeziku. Postavili su čvrste temelje pismenosti. Njihova misija nije bila samo pismo, bila je očuvanje identiteta.

"Njihov značaj je u tome što su slovenske narode uveli u red kulturnih naroda Evrope, jer do tada su bila samo dva jezika – latinski i grčki, kao kulturni jezici. Slovenski jezik je treći kulturni jezik u Evropi, zahvaljujući Ćirilu i Metodiju", rekla je Biljana Babić, dekan Filološkog fakulteta UNIBL.

Ćirilicu su kreirali najbolji učenici Ćirila i Metodija, između 9. i 10. vijeka, i od tada ima nepobitan kontinuitet. Nažalost, kod većine Srba u posljednjih stotinu godina preovladava latinica, zbog čega struka postavlja pitanje zašto smo zapustili pismo koje nas čini prepoznatljivima?

"Izuzetno važno, imajući u vidu ovaj višestoljetni period upotrebe ćirilice, da se ćirilica ne potiskuje i da joj svi, ne samo mi koji se bavimo jezikom i pismom, nego sve kulturne ustanove pridajemo značaj", rekla je Babićeva.

Da ima i onih koji su svjesni važnosti njegovanja našeg pisma i jezika, pokazuju i pojedini banjalučki restorani koji su se od prvog dana opredijelili na njegovanje tradicije. Cilj im je da pokažu da ćirilica može izgledati urbano i u duhu sadašnjeg vremena.

Дан четвртог батаљона

Društvo

Veterani Vojne policije obilježili Dan četvrtog bataljona

"Ćirilično pismo vam zaista daje tu širinu, za razliku od latinice, da možete sebe da izdvojite u odnosu na neki drugi lokal. Kroz pisanu ponudu jela i pića zaista možete na jedan onako tradicionalan, a opet nenametljiv i moderan način možete sebe izdvojiti u odnosu na konkurenciju i da napravite taj "vau" efekat, kako kod domaćeg stanovništva, tako i kod turista", rekao je Nikola Mikić, poslovođa "Male stanice".

Od starih slovenskih rukopisa do ekrana pametnih telefona, ćirilica je preživjela vijekove, ratove i promjene, a koliko će biti prisutna u budućnosti zavisi od toga koliko ćemo joj mjesta ostaviti u svakodnevnom životu. Pismo nije samo način na koji pišemo, nego i način na koji čuvamo srpsku kulturu, jezik i identitet, a ponekad je i jedno slovo dovoljno da pokaže ko smo.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Ćirilo i Metodije

Pismo

srpski jezik

Ćirilica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Nesanica telefon krevet

Zdravlje

Šta stručnjaci preporučuju kod nesanice?

2 h

0
Доктор Момчило Матић

Zdravlje

Dr Matić tvrdi da je ovo najštetnija namirnica u istoriji civilizacije

5 h

0
Женске ноге приказане у ходу у шареним патикама и црним хеланкама

Zdravlje

Napravio 100.000 koraka za dan, pa otkrio šta se desilo sa njegovim tijelom

6 h

0
Витамини Б12 суплементи дохрана здравље

Zdravlje

Nedostatak vitamina B12 izaziva ozbiljne probleme: Prepoznajte simptome na vrijeme

7 h

0

  • Najnovije

20

18

Šest mladića iz Crne Gore privedeno zbog srpske zastave

20

07

Kazna 2.500 evra ako nosite japanke: Evo na kojim destinacijama

19

57

Jeziv prizor kod Pančeva: Vatra guta autobus, ljudi se jedva evakuisali

19

35

Teretane na otvorenom omiljeno mjesto za rekreaciju mnogih građana

19

35

Iran pristao na američke uslove?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner