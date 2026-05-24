Šta stručnjaci preporučuju kod nesanice?

24.05.2026 18:15

Nesanica telefon krevet
Foto: cottonbro studio/Pexels

Nemoguće je utvrditi koliko ljudi u svijetu pati od nesanice. Prema nekim procjenama istraživača, od 10 do 60 odsto populacije.

Naučnici vjeruju da je nesanica povezana sa hroničnim zdravstvenim problemima, sa kardiovaskularnim bolestima i depresijom.

Umirite um i tijelo

Nova studija ističe da ljudi koji tokom noći ne spavaju osjećaju veliki umor, naročito ako stalno gledaju na sat, jer to povećava frustraciju.

- Ljudi su zabrinuti kada ne spavaju dovoljno, muče se da nastave san, ali im za to treba vremena. Što je čovjek pod većim stresom teže će da zaspi - napominje Spenser Doson, klinički psiholog, Univerzitet Indijana u Blumingtonu.

Doson i njegove kolege ispitivali su nesanicu i njene uzročnike kod 4.886 pacijenata koji su popunili upitnik u medicinskom centru za spavanje u Arizoni.

Tim je pratio ozbiljnost njihove nesanice, vrijeme provedeno u praćenju njihovog ponašanja dok su pokušavali da spavaju i njihovu upotreba lijekova za spavanje.

- Otkrili smo da period u kome ispitanici pokušavaju da zaspe ima veze sa količinom i jačinom lijekova za spavanje koje uzimaju. Dugotrajnom upotrebom ovih lijekova pogoršavaju se simptomi nesanice - zaključio Doson.

Ljudi koji pate od hronične nesanice mogu da imaju povećan rizik od visokog krvnog pritiska, naveli su istraživači iz Kine.

Studija je obuhvatila više od 200 ljudi sa hroničnom nesanicom i gotovo 100 normalnih spavača, prosečne starosti oko 40 godina. Tokom studije otkriveno je da ljudi sa hroničnom nesanicom, kojima je trebalo više od 14 minuta da zaspe, imaju 300 odsto većii rizik od dijagnoze visokog krvnog pritiska. Što im je duže vremana bilo potrebno da utonu u san, to je rizik bio veći, prenosi Glas Srpske.

Hronična nesanica i poteškoće sa spavanjem mogu da traju i duže od šest mjeseci.

Uzroci nesanice

Postoje dva glavna uzroka nesanice, poremećaji spavanja, koje liječe stručnjaci, i loše navike, koje nekada možemo korigovati čajevima i suplementima. Ništa od pomenutog ne spada u čarobne štapiće. Osobe koje koriste pomoćna sredstva za spavanje, vjeruju da će im ona pomoći da izliječe uzrok poremećaja spavanja. Stručnjaci upozoravaju da je ovo skoro nemoguće.

- Jedna stvar koju bi ljudi mogli da urade jeste da okrenu ili pokriju svoj sat, odbace pametni sat, uklone telefon i tako ne proveravaju vrijeme - istakao je profesor Doson.

