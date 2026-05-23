Jagode će biti sočnije i slađe pomoću ovog trika

Kupili ste jagode koje izgledaju savršeno, a gotovo da nemaju nikakav ukus? Uz dodatak šećera koji koriste i profesionalni kuvari, jagode mogu postati znatno slađe, sočnije i ukusnije za samo nekoliko minuta.

Mnogi s nestrpljenjem čekaju sezonu jagoda, pa ih kupuju čim se pojave na pijacama i u prodavnicama. Ipak, često se dogodi da spolja izgledaju idealno, ali kada ih probate budu tvrde, kisele ili bez pravog ukusa.

Postoji jednostavan trik koji koriste i profesionalni kuvari kako bi i manje zrelo voće postalo mnogo ukusnije.

Sve što treba da uradite jeste da jagode isiječete i pospete sa malo šećera. Nakon nekoliko minuta voće počinje da pušta sopstveni sok, aroma postaje intenzivnija, a jagode mekše i slađe.

Ova metoda, poznata u kulinarstvu kao maceriranje, često se koristi za pripremu voća za kolače, palačinke, sladoled i druge deserte.

Ako želite da jagode ostanu čvršće, dovoljno je da odstoje kratko, svega nekoliko minuta. Za mekšu i sirupastu teksturu potrebno je da ih ostavite nešto duže, oko pola sata, kako bi pustile više prirodnog soka, prenosi Najžena.

Kuvari savjetuju da se ne pretjeruje sa šećerom, jer cilj nije da se prikrije ukus voća, već da se pojača njegova prirodna slatkoća.

Dodatni ukus može se postići i sa nekoliko kapi limunovog ili pomorandžinog soka.

Zanimljivo je da se isti trik može primijeniti i na drugo voće poput breskvi, trešanja, šljiva ili ananasa kada nije dovoljno zrelo ili je previše kiselo.