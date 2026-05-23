Manjak kadra u novoj trebinjskoj bolnici

Bojan Nosović
23.05.2026 19:09

Премијер Владе Републике Српске Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут током обиласка болнице у Требињу.
Premijeri Srpske i Srbije, Savo Minić i Đuro Macut razgovarali su sa rukovodstvom trebinjske bolnice "Sveti arhiđakon Stefan – 9. januar.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je zadovoljan informacijama koje je dobio i da će se u narednom periodu vidjeti da li je potrebno još nešto obezbijediti da bi ovaj objekat imao sve što treba kao jedan savremena zdravstvena ustanova.

Nova Bolnica u Trebinju već uveliko opravdava svoje postojanje ali i iznenađuje one koji prvi put svrate. Već se vidi i ono što fali a najviše fali medicinara rekao je direktor predsjednicima Vlada Srpske i Srbije.

"Sa premijerom Vlade Srbije smo dogovorili da imamo pomoć kao što smo i imali od ljekara iz Kliničkog centra Srbije i drugih ustanova iz Srbije da nam pomognu pogotovo da nam pomognu u interventnoj kardiologiji koja je nova oblast", kaže direktor bolnice Nedeljko Lambeta.

Fali i srednji medicinski kadar ne samo u Trebinju nego u cijeloj regiji kaže prvi čovjek srpske Vlade i doktor endokrinologije Đuro Macut. Ističe da je ova bolnica odlično organizovana i vjeruje da će u ovu zdravstvenu ustanovu dolaziti pacijenti iz susjednih zemalja.

"Zdravstvo ne poznaje granice, zapravo prepoznaje samo kvalitet koji možete dobiti. Ja sam potpuno svjestan toga da u Republici Srpskoj postoje službe koje se bave na dobar i visok način dijagnostikovanjem i liječenjem pacijenata", rekao je premijer Srbije Đuro Macut.

Uskoro će 100 dana rada nove bolnice i to će biti prilika da se sumiraju sve novine i postignuća , to nestrpljivo čeka predsjednik Vlade Srpske. Savo Minić kaže da će razmotriti sve zahtjeve Bolnice u Trebinju.

"Da vidimo šta je to što možemo i šta još trebamo da promijenimo i obezbijedimo da bi ovakav objekat sa svim pratećim sadržajima i sa medicinskim osobljem koje je neophodno funkcionisao u pravom smislu te riječi", poručuje premijer Srpske Savo Minić.

Posjetu Trebinju Predsjednik Vlade Srbije Đurom Macut je iskoristio i da pozdravi svoje kolege, svratio je na simpozijum doktora endokrinologije. Ova manifestacija na jugu Srpske traje dva dana i okuplja doktore iz cijelog regiona, stiglo ih je oko 70.

