Manjak kadra u novoj trebinjskoj bolnici

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da je zadovoljan informacijama koje je dobio i da će se u narednom periodu vidjeti da li je potrebno još nešto obezbijediti da bi ovaj objekat imao sve što treba kao jedan savremena zdravstvena ustanova.

Nova Bolnica u Trebinju već uveliko opravdava svoje postojanje ali i iznenađuje one koji prvi put svrate. Već se vidi i ono što fali a najviše fali medicinara rekao je direktor predsjednicima Vlada Srpske i Srbije.

"Sa premijerom Vlade Srbije smo dogovorili da imamo pomoć kao što smo i imali od ljekara iz Kliničkog centra Srbije i drugih ustanova iz Srbije da nam pomognu pogotovo da nam pomognu u interventnoj kardiologiji koja je nova oblast", kaže direktor bolnice Nedeljko Lambeta.

Fali i srednji medicinski kadar ne samo u Trebinju nego u cijeloj regiji kaže prvi čovjek srpske Vlade i doktor endokrinologije Đuro Macut. Ističe da je ova bolnica odlično organizovana i vjeruje da će u ovu zdravstvenu ustanovu dolaziti pacijenti iz susjednih zemalja.

"Zdravstvo ne poznaje granice, zapravo prepoznaje samo kvalitet koji možete dobiti. Ja sam potpuno svjestan toga da u Republici Srpskoj postoje službe koje se bave na dobar i visok način dijagnostikovanjem i liječenjem pacijenata", rekao je premijer Srbije Đuro Macut.

Uskoro će 100 dana rada nove bolnice i to će biti prilika da se sumiraju sve novine i postignuća , to nestrpljivo čeka predsjednik Vlade Srpske. Savo Minić kaže da će razmotriti sve zahtjeve Bolnice u Trebinju.

"Da vidimo šta je to što možemo i šta još trebamo da promijenimo i obezbijedimo da bi ovakav objekat sa svim pratećim sadržajima i sa medicinskim osobljem koje je neophodno funkcionisao u pravom smislu te riječi", poručuje premijer Srpske Savo Minić.

Posjetu Trebinju Predsjednik Vlade Srbije Đurom Macut je iskoristio i da pozdravi svoje kolege, svratio je na simpozijum doktora endokrinologije. Ova manifestacija na jugu Srpske traje dva dana i okuplja doktore iz cijelog regiona, stiglo ih je oko 70.