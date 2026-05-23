Kolege se srceparajućim stihovima oprostile od policajca Nemanje Alempića

Mladi policijski službenik i student Pravnog fakulteta, Nemanja Alempić (25), tragično je izgubio život u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Ugljevička Obrijež kod Ugljevika.

Nesreća se desila u ranim jutarnjim časovima 11. maja kada je Alempić, vozeći automobil marke "Golf“, pod još uvijek nerasvijetljenim okolnostima izgubio kontrolu nad vozilom i sletio sa puta.

Iako su ljekarske ekipe brzo reagovale, mladom policajcu nije bilo spasa, a vijest o njegovoj preranoj smrti u dvadeset petoj godini života duboko je potresla njegovu rodnu Bijeljinu, ali i Brčko gdje je gradio svoju akademsku budućnost.

Brčko i okolina zavijeni su u crno nakon tragične vijesti o preranoj smrti Nemanje Alempića, mladog čovjeka čiji je životni put prekinut u trenutku kada je najviše obećavao. Vijest o saobraćajnoj nesreći u kojoj je Nemanja izgubio život ostavila je u nevjerici njegovu porodicu, radne kolege iz policije, ali i akademsku zajednicu Univerziteta "Privredna akademija“ Brčko, gdje je Nemanja bio uzoran student Pravnog fakulteta.

Nemanja je uspješno balansirao između izuzetno zahtjevnog posla i akademskih obaveza. Kao aktivni pripadnik policije, svakodnevno je brinuo o bezbjednosti svojih sugrađana na terenu, dok je u studentskoj klupi sa velikim žarom izučavao pravne nauke, želeći da se dodatno usavrši u svojoj profesiji.

Pored nespornog truda koji je ulagao u posao i studije, privatno je bio maksimalno posvećen svojim najmilijima, gradeći dom ispunjen ljubavlju i toplinom za svoju mladu porodicu, kojoj će zauvijek ostati najveći ponos.

Dekan i prorektor: "Bio je čovjek časti, pristojnosti i velikog srca“

Gubitak mladog studenta duboko je potresao rukovodstvo i profesore Univerziteta, koji o Nemanji govore s ogromnim poštovanjem.

Dekan Pravnog fakulteta prisjetio se svojih prvih susreta s Nemanjom i njegovim bratom, koji su zajedno upisali pravo:

"Kao profesor na Pravnom fakultetu prvi put sam za našeg Necu čuo kao za dvojicu braće Alempić koji su upisali pravo. Rekli su mi: ‘Jedan je već aktivni policajac, a drugi želi to da bude.’ Zaključio sam, kao nekadašnji policajac – braća vole službu, to moraju biti odlični studenti, a prije svega ljudi", rekao je dekan i dodao:

"Komunicirajući s njim kroz nastavu, vidio sam da je Nemanja jako odgovoran i ozbiljan student, porodičan čovjek kojeg interesuju pravne nauke vezane za njegov posao. Razmišljao sam – pa on hoće da obavlja posao policajca najbolje moguće! U našim diskusijama, Nemanja je ispoljavao nevjerovatno razumijevanje čak i prema prekršiocima zakona, govoreći: ‘Profesore, i oni su ljudi’. Raspravljali smo o potrebi da se ti prekršioci poprave, da i oni imaju ljudska prava… Ponovo i na kraju – i oni su ljudi. Neco je bio aktivan i radan student. Sjećam se pravne klinike, gdje hrabro, kao student, daje izjavu novinarima… To je bio naš Neco. Neka ti Bog dušu prosti".

Od Nemanje se biranim riječima oprostila i prorektor za akademska pitanja Univerziteta “Privredna akademija” Brčko, Esma Hasanbašić. Ona je istakla da odlazak mladog čovjeka uvijek ostavlja tišinu koju je teško opisati riječima, posebno kada je riječ o nekom ko je bio toliko posvećen porodici, službi i obrazovanju.

"Nemanja nije bio samo student našeg univerziteta. Bio je mladi policajac, čovjek odgovornosti i časti, suprug koji je tek započeo bračni život i otac male kćerkice kojoj će njegovo ime i ljubav ostati trajna snaga i uspomena“, navela je prorektor Hasanbašić, dodajući da će ga svi pamtiti po njegovoj mirnoći, pristojnosti i želji da gradi bolju budućnost za svoju zajednicu.

U ime Univerziteta i u svoje lično ime, uputila je najdublje saučešće porodici i kolegama: "Dragi Nemanja, hvala ti na svemu. Neka ti je vječni mir i slava".

Stihovi u suzama: Posljednji pozdrav kolega sa fakulteta

Možda najemotivniji oproštaj stigao je od onih s kojima je Nemanja dijelio studentske klupe.

Slomljeni tugom zbog gubitka iskrenog druga, studenti Pravnog fakulteta napisali su pjesmu u znak poštovanja i vječne ljubavi prema svom “Neci”.

Pročitajte ove dirljive stihove koji slamaju i najtvrđa srca:

"STUDENTI STUDENTU

TOG KOBNOG JUTRA ŽURIO SI KUĆI,

NI SLUTIO NISI DA ĆE SRCE STATI I PUĆI.

ŽURIO SI U ZAGRLjAJ PORODICE SVOJE,

AL’ SUDBINA NEKAD UZME NAJBOLjE.

VELIKU NEPRAVDU DOŽIVJESMO SVI,

ZAŠTO, DRUŽE, TAKO RANO ODE NAM TI?

ČAST MI JE ŠTO SAM POZNAVAO TEBE I TVOJE,

IAKO JE DANAS PRETUŽNO SRCE MOJE.

POSLIJE TEBE OSTADE VELIKI BOL I TUGA,

TO NAJBOLjE ZNA ONAJ KO IZGUBI PRIJATELjA I DRUGA.

PAMTIĆEMO TE PO DOBROTI,

ČISTOM SRCU, HRABROSTI, OSMIJEHU I LjUDSKOM OBRAZU.

VIDJEĆEMO SE JEDNOG DANA NA NEKOM BOLjEM SVIJETU,

POČIVAJ U MIRU, DRUŽE, I NEKA TE ANĐELI PRATE U LETU".

Nemanja Alempić ostavio je neizbrisiv trag u srcima svih koji su ga poznavali, kao uzoran policajac, predan student, ali prije svega kao dobar i plemenit čovjek.