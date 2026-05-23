Selak i Vujić potpisali Izjavu o namjerama priznavanja pravosudnih ispita

23.05.2026 12:30

Министар правде Републике Српске Горан Селак и министар правде Републике Србије Ненад Вујић потписали су Изјаву о намјерама Министарства правде Републике Српске и Министарства правде Републике Србије, која представља иницијални корак ка рјешавању питања узајамног признавања правосудних испита.
U Trebinju je održan sastanak delegacija Vlade Republike Srpske i Vlade Republike Srbije, koje su predvodili premijer Republike Srpske dr Savo Minić i predsjednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut.

Sastanku su prisustvovali ministri i predstavnici institucija Srpske i Srbije, a razgovarano je o unapređenju saradnje u više oblasti od zajedničkog interesa, sa posebnim akcentom na institucionalno povezivanje i jačanje specijalnih i paralelnih veza Republike Srpske i Republike Srbije.

Nakon sastanka dvije delegacije, ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i ministar pravde Republike Srbije Nenad Vujić potpisali su Izjavu o namjerama Ministarstva pravde Republike Srpske i Ministarstva pravde Republike Srbije, koja predstavlja inicijalni korak ka rješavanju pitanja uzajamnog priznavanja pravosudnih ispita.

Potpisanom Izjavom dvije strane iskazale su zajedničku opredijeljenost da započnu aktivnosti usmjerene ka uspostavljanju sistema međusobnog priznavanja pravosudnih ispita položenih u Republici Srbiji i Republici Srpskoj, kao i formiranju zajedničke radne grupe koja će sprovesti neophodne pravne, institucionalne i komparativne analize.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak istakao je da ova inicijativa predstavlja značajan korak ka jačanju pravne sigurnosti, institucionalne saradnje i profesionalne mobilnosti diplomiranih pravnika, te dodatnom povezivanju pravosudnih sistema Republike Srpske i Republike Srbije.

„Republika Srpska i Srbija dijele zajednički kulturni i duhovni prostor. Naš cilj je da kroz konkretne institucionalne korake omogućimo veću povezanost pravne struke, efikasniju saradnju pravosudnih institucija i snažnije veze naših institucija u interesu građana sa obje strane Drine“, poručio je Selak.

Izjava o namjerama stupa na snagu danom potpisivanja, a naredni koraci biće usmjereni ka pripremi odgovarajućih pravnih akata i pribavljanju mišljenja nadležnih institucija.

