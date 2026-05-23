Rijedak i opasan virus širi se Njemačkom: Gotovo svi zaraženi umiru, vakcine nema

23.05.2026 13:20

Foto: pexels/Zakir Rushanly

Nakon nekoliko smrtonosnih slučajeva u Bavarskoj, bornavirus je sada prvi put potvrđen i na sjeveru Njemačke.

Jedna osoba u Meklenburgu-Zapadnoj Pomeraniji oboljela je od rijetke i opasne infekcije, koja u većini slučajeva završava smrću ili teškim neurološkim posljedicama, zbog čega zdravstvene vlasti pozivaju građane na pojačan oprez, piše Feniks Magazin.

Gotovo svi zaraženi umiru, a oni koji prežive često ostaju sa teškim trajnim posljedicama. Kako su lokalne vlasti objavile u petak, Državni zavod za zdravstvo i socijalna pitanja (LAGUS) potvrdio je infekciju tokom maja.

Napada mozak i izaziva komu

Bornavirus je vrlo rijedak, ali veoma opasan patogen koji kod ljudi izaziva teške upale mozga. Bolest obično započinje simptomima poput glavobolje, povišene temperature i opšteg osjećaja slabosti. Nakon nekoliko dana razvijaju se ozbiljni neurološki simptomi, uključujući zbunjenost, poremećaje govora i epileptične napade.

Kod većine pacijenata stanje se brzo pogoršava te oboljeli padaju u duboku komu. Vakcina trenutno ne postoji.

Na nivou cijele Njemačke godišnje se bilježi manje od deset slučajeva zaraze, a većina ih se pojavljuje upravo u Bavarskoj. Tmo su ove godine već dvije osobe preminule, dok je prijavljeno i nekoliko novih infekcija.

Preživjele samo četiri osobe

Prema podacima bavarskog Zemaljskog zavoda za zdravstvo, gotovo svi poznati slučajevi infekcije virusom BoDV-1 završili su smrtnim ishodom. Samo su četiri osobe do sada preživjele bolest, ali neke od njih su ostale sa najtežim neurološkim oštećenjima.

Glavni prenosilac bornavirusa je poljska rovčica. Zaražene životinje izlučuju virus putem izmeta, urina i pljuvačke, a same pritom ne pokazuju znakove bolesti.

Zdravstvene vlasti upozoravaju građane da nikada ne diraju mrtve životinje golim rukama. Tokom čišćenja zatvorenih prostora preporučuje se nošenje jednokratnih rukavica te zaštitne maske za nos i usta, posebno ako postoji mogućnost podizanja prašine, prenosi Dnevnik.hr.

