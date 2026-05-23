Ruska PVO tokom noći oborila 348 ukrajinskih dronova

Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su tokom noći snage protivvazdušne odbrane (PVO) oborile 348 ukrajinskih bespilotnih letjelica.

Dronovi su uništeni iznad Belgorodske, Brjanske, Volgogradske, Voronješke, Kaluške, Kurske, Lipecke, Orlovske, Rostovske, Rjazanjske i Tulske oblasti, kao i iznad Krasnodarskog kraja, Krima, Tatarstana i Moskovskog regiona. Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, dejstvovano je i iznad akvatorije Azovskog i Crnog mora, gdje je takođe presretnut određen broj letjelica, prenosi Sputnjik.

