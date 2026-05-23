Opasnost od eksplozije u Kaliforniji: Evakuisano više od 44.000 ljudi

23.05.2026 07:53

Евакуисани због цурења из резервоара фабрике ваздухопловних хемикалија премјештају се у друго склониште након што је Спортско-рекреативни центар Гарден Гроув затворен за ноћ у Гарден Гроуву, Калифорнија, у петак, 22. маја 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ethan Swope

Više od 44.000 ljudi evakuisano je danas iz nekoliko gradova u južnoj Kaliforniji zbog opasnosti od moguće eksplozije rezervoara sa toksičnom hemikalijom u vazduhoplovnom postrojenju u okrugu Orindž, nakon što su lokalne vlasti upozorile da bi oštećeni rezervoar mogao da otkaže u svakom trenutku i potencijalno eksplodira.

Šef Vatrogasne službe okruga Orindž Krejg Kovi izjavio je da se u industrijskom rezervoaru u postrojenju nalazi oko 7.000 galona metil-metakrilata (približno 26,5 hiljada litara), veoma isparljive i lako zapaljive toksične supstance koja se koristi u proizvodnji plastike.

"Dogodiće se ukoliko neko ne pronađe način da ublaži posljedice incidenta. Rezervoar će otkazati, samo ne znamo kada", rekao je Kovi na konferenciji za novinare.

Kovi je za CBS njuz rekao da je trenutna situacija jedna od najopasnijih sa kojima se suočio tokom 32 godine rada u vatrogasnoj službi.

Zvaničnici su naveli da se u postrojenju nalaze tri rezervoara, od kojih je kod jednog došlo do kvara sistema za hlađenje.

Prema rečima Kovija, preostale su dvije moguće opcije - da rezervoar procuri i ispusti između 6.000 i 7.000 galona opasnih hemikalija, ili da dođe do nekontrolisanog zagrijavanja i eksplozije koja bi mogla da zahvati i okolne rezervoare sa gorivom i hemikalijama.

Prema njegovim riječima, trenutno nema aktivnog curenja niti opasnih čestica u vazduhu, pošto je rezervoar dovoljno rashlađen da sigurnosni ventil više ne ispušta hemikalije.

Stručnjaci upozoravaju da je metil-metakrilat zapaljiva hemikalija koja sama proizvodi toplotu i može izazvati iritaciju disajnih puteva, kože i očiju, kao i mučninu i vrtoglavicu.

Vatrogasne ekipe stigle su u četvrtak popodne po lokalnom vremenu u postrojenje kompanije GKN Erospejs u Garden Grouvu nakon dojave o incidentu sa opasnim materijama.

Zvaničnici su naveli da je temperatura u rezervoaru u početku bila stabilna, ali da je nekoliko sati kasnije počela naglo da raste, zbog čega su aktivirani sigurnosni ventil i sistem za prskanje vodom.

Vatrogasna služba okruga Orindž saopštila je da su ekipe u početku ostvarile napredak u uklanjanju hemikalije, ali da je u petak ujutru po lokalnom vremenu utvrđeno da rezervoar koji predstavlja najveću opasnost ne može bezbjedno da bude saniran.

Uzrok curenja hemikalije još se istražuje, a za sada nema prijavljenih povrijeđenih, piše Tanjug.

