Crni petak u Kini: Jeziva eksplozija u rudniku uglja, najmanje 82 stradalih

Autor:ATV
Komentari:0
Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji.
Eksplozija se dogodila sinoć u rudniku uglja u okrugu Ćingjuan u sjevernoj kineskoj provinciji Šansi, javila je centralna kineska televizija.
U vrijeme nesreće pod zemljom je bilo 247 rudara.
Operacije potrage i spasavanja su u toku, a vlasti istražuju uzrok eksplozije, piše Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Republika Srpska
4 h6
Svijet
4 h0
Svijet
4 h0
Svijet
13 h0
Svijet
14 h0
Najnovije
12
14
12
13
12
01
12
00
12
00
Trenutno na programu