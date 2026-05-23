Crni petak u Kini: Jeziva eksplozija u rudniku uglja, najmanje 82 stradalih

Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji.

Eksplozija se dogodila sinoć u rudniku uglja u okrugu Ćingjuan u sjevernoj kineskoj provinciji Šansi, javila je centralna kineska televizija. U vrijeme nesreće pod zemljom je bilo 247 rudara. Operacije potrage i spasavanja su u toku, a vlasti istražuju uzrok eksplozije, piše Srna.

