Logo
Large banner

Crni petak u Kini: Jeziva eksplozija u rudniku uglja, najmanje 82 stradalih

Autor:

ATV
23.05.2026 08:20

Komentari:

0
Црни петак у Кини: Језива експлозија у руднику угља, најмање 82 страдалих
Foto: Tanjug/AP

Najmanje 82 ljudi poginulo je u eksploziji u rudniku uglja na sjeveru Kine, objavili su kineski državni mediji.

Eksplozija se dogodila sinoć u rudniku uglja u okrugu Ćingjuan u sjevernoj kineskoj provinciji Šansi, javila je centralna kineska televizija.

U vrijeme nesreće pod zemljom je bilo 247 rudara.

Operacije potrage i spasavanja su u toku, a vlasti istražuju uzrok eksplozije, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Eksplozija u rudniku

Poginuli rudari

Rudarska nesreća

Crna hronika svijet

Spasavanje rudara

Kina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Запаљене свијеће на споменику.

Gradovi i opštine

Sjećanje na heroje u Bijeljini: Danas obilježavanje Dana Ilijaške brigade

4 h

0
Њемачко полицијско возило на улици.

Svijet

Krvav trag vodi do Balkana: Penzioner mučen do smrti, uhapšen i državljanin BiH

4 h

0
Евакуисани због цурења из резервоара фабрике ваздухопловних хемикалија премјештају се у друго склониште након што је Спортско-рекреативни центар Гарден Гроув затворен за ноћ у Гарден Гроуву, Калифорнија, у петак, 22. маја 2026.

Svijet

Opasnost od eksplozije u Kaliforniji: Evakuisano više od 44.000 ljudi

4 h

0
Премијер Републике Српске и Србије Саво Минић и премијер Србије Ђуро Мацут на конференцији за медије.

Republika Srpska

Minić i Macut danas u Trebinju: Na stolu novi zajednički projekti

4 h

6

Više iz rubrike

Њемачко полицијско возило на улици.

Svijet

Krvav trag vodi do Balkana: Penzioner mučen do smrti, uhapšen i državljanin BiH

4 h

0
Евакуисани због цурења из резервоара фабрике ваздухопловних хемикалија премјештају се у друго склониште након што је Спортско-рекреативни центар Гарден Гроув затворен за ноћ у Гарден Гроуву, Калифорнија, у петак, 22. маја 2026.

Svijet

Opasnost od eksplozije u Kaliforniji: Evakuisano više od 44.000 ljudi

4 h

0
Берфин Озек коју је дечко полио бензином даје интервју.

Svijet

Nakon raskida je polio kiselinom i unakazio joj lice: Kad je izašao iz zatvora, udala se za njega

13 h

0
Сунце у пустињи.

Svijet

U Francuskoj oboreni rekordi: Temperatura već preko 30 stepeni Celzijusovih

14 h

0

  • Najnovije

12

14

Darko Mladić: Teško stanje generala, gotovo da ne priča - iz UN nema nikakvog odgovora

12

13

Pronađen novi dokaz u slučaju ubistva Aleksandra Nešovića Baje

12

01

Pijane turistkinje upale u kabinu i preuzele kormilo trajekta

12

00

Energo klub: Odgovori na najvažnija energo pitanja

12

00

Poznata pjevačica šokirala tvrdnjom: ''Moj muž je bio sa Milicom Todorović dok sam bila trudna''

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner