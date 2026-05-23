Krvav trag vodi do Balkana: Penzioner mučen do smrti, uhapšen i državljanin BiH

23.05.2026 08:05

Њемачко полицијско возило на улици.
Foto: Pexels/Niklas Jeromin

Devedesettrogodišnji njemački državljanin Hans-Jirgen V. iz Keln-Nojbrika napadnut je i mučen do smrti u svom domu, a brutalni zločin šokirao je tamošnju javnost.

Trag vodi do muškaraca s Balkana koji su godinama poznati policiji i koji su, prema pisanju medija, davno trebali napustiti Njemačku.

Bezživotno tijelo nesrećnog starca pronašla su njegova djeca 3. maja u spavaćoj sobi. Dočekala ih je scena strave – otac je ležao pored kreveta, vezan i brutalno pretučen. Kako prenosi „Fokus onlajn”, modrice na licu, kao i povrede glave, ruku, leđa i ramena, ukazuju na to da je penzioner teško mučen prije smrti. Forenzičari su konstatovali da je smrt nastupila usljed traume tupim predmetom u predjelu gornjeg dijela tijela i vrata.

Iz kuće su odneseni električni bicikl, mobilni telefon, debitna kartica i vjenčani prsten žrtve. Sve stvari su bile razbacane, a ormari otvoreni, zbog čega istražitelji vjeruju da je riječ o koordinisanoj akciji grupe provalnika. Kako su ušli u kuću i dalje je misterija, jer su vrata bila zaključana, a ulazak kroz prozor spavaće sobe nemoguć.

Poznato je da je starac živio sam, da je bio nagluv i potpuno bespomoćan. Posljednji put je viđen živ 2. maja ujutru kada je biciklom otišao do pekare, a tijelo je pronađeno tek narednog dana. Istragu su pokrenuli predmeti žrtve, uključujući i bankarsku karticu, koje je jedan prolaznik pronašao na dvadesetak minuta hoda od mjesta zločina.

DNK tragovi i otisci prstiju povučeni sa odbačenih opušaka cigareta i predmeta u kući doveli su policiju do tridesetogodišnjeg državljanina Srbije, Nenada A. Ovaj muškarac iza sebe ima debeo dosije zbog krađa, prevara i iznuda, a iz pritvora je izašao sredinom aprila ove godine. Iako mu je zahtjev za azil odbijen i izdat nalog za deportaciju, on je i dalje boravio u Njemačkoj. Uhapšen je nakon filmske potjere na auto-putu A1 blizu Remšajda, kada su policajci prisilili njegov ukradeni automobil na zaustavljanje i razbili stakla kako bi ga savladali.

Nadzorne kamere otkrile su i saučesnike. Na snimcima se vidi Bajram K. (36), rođen u Skoplju, koji je policiji poznat po seksualnom nasilju i saobraćajnim prekršajima. On je već dva puta deportovan, ali se ilegalno vratio u SR Njemačku. Lociran je i uhapšen u Salcburgu, a tokom ispitivanja otkrio je ostale članove bande.

Na osnovu njegovog iskaza, u izbjegličkom kampu u kelnskom naselju Milhajm uhapšen je državljanin Bosne i Hercegovine. Riječ je o licu koje je takođe evidentirano zbog brojnih imovinskih delikata. Poseban bijes njemačke javnosti izazvala je činjenica da mu je boravak u zemlji konstantno produžavan putem takozvanih fiktivnih dozvola, uprkos tome što su vlasti bile upoznate sa njegovom kriminalnom prošlošću, prenose Nezavisne.

