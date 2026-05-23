Slavimo Svetog Simona Zilota: Ovu rečenicu danas morate izgovoriti

23.05.2026 07:40

Славимо Светог Симона Зилота: Ову реченицу данас морате изговорити
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas obilježavaju Svetog apostola Simona Zilota.

Rodom je bio iz Kane Galilejske. Na svadbu mu dođe Gospod Isus Hristos sa materom i učenicima. Kada nestade vina, Gospod pretvori vodu u vino. Videći ovo čudo, Simon mladoženja ostavi kuću, roditelje i nevjestu, pa pođe za Hristom.

Zilot znači revnitelj. A Revniteljem Simon je nazvan zbog svoje velike i ognjene revnosti prema Spasitelju i Njegovom Jevanđelju. Po prijemu Svetoga Duha, Simon je otišao na propovijed Jevanđelja u Mauritaniju u Africi.

Pošto je uspio da mnoge obrati vjeri Hristovoj, bude namučen i najzad na krstu raspet, kao i njegov Gospod, koji mu je pripremio vijenac slave u carstvu besmrtnom.

Za oproštaj grijehova izgovorite ovu molitvu:

„Apostole Sveti Simone, moli Milostivoga Boga da oproštaj grijehova podari dušama našim.“

