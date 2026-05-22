Po jedno stablo za svaku zvjezdicu: Niče "Aleja 12 beba"

U parku "Mladen Stojanović" zasađeno drveće i formirana "Aleja 12 beba" kao podsjetnik na strašan zločin počinjen prije 34 godine, u kojem je život izgubilo 12 banjalučkih beba zbog nedostatka kiseonika.

"Po jedno stablo biće posvećeno svakoj našoj tragično preminuloj bebi. Ovo je jedan vid kulture pamćenja koji je veoma snažan, jer će sva djeca koja budu šetala parkom za 20 ili 30 godina imati snažan podsjetnik na svaku našu bebu", rekao je ranije direktor Memorijalnog centra Republike Srpske Denis Bojić novinarima.

Kod spomen-obilježja "Život" u centru Banjaluke danas su položeni vijenci i cvijeće povodom obilježavanja 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba u tadašnjem Kliničkom centru koje su umrle zbog nerazumijevanja svjetskih moćnika koji nisu dozvolili transport kiseonika.

Aleja 12 beba

Prethodno je na Novom groblju u Banjaluci služen parastos i položeno cvijeće na spomenik 12 beba.

Odlukom Savjeta bezbjednosti UN u maju i junu 1992. godine bili su zabranjeni međunarodni letovi, čak i oni sa bocama kiseonika iz Beograda za Banjaluku, zbog čega je preminulo 12 tek rođenih beba koje su bile u inkubatorima, piše RTRS