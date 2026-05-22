Održan 10. okrugli sto: „Tržište kapitala i finansijski sistemi“

U organizaciji Savjeta za razvoj Republike Srpske, danas je u Banjaluci održan 10. okrugli sto na temu: „Tržište kapitala i finansijski sistemi“.

Okrugli sto je održan uz podršku Ministarstva finansija Republike Srpske, uz učešće predstavnika nadzornih organa finansijskog sektora, Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, institucionalnih investitora (društva za upravljanje investicionim fondovima, brokersko-dilerska društva, banke, društva za osiguranje, društva za faktoring), predstavnika akademske zajednice i relevantnih savjeta organizovanih pri Privrednoj komori Republike Srpske.

Na sastanku su razmatrani trenutno stanje na finansijskom tržištu, kao i ključna ograničenja i prednosti za njegov dalji razvoj.

Među brojnim stavovima i prijedlozima izdvojila su se pitanja vezana za potrebu:

- izrade sektorske strategije - strategije razvoja tržišta kapitala;

- modernizacije regulatornog okvira tržišta kapitala, sa naglaskom na uređenje digitalne imovine;

- revizije poreskog tretmana instrumenata i transakcija tržišta kapitala u cilju utvrđivanja poreskih podsticaja za razvoj ovog segmenta finansijskog tržišta;

- unapređenja likvidnosti emitovanih hartija od vrijednosti i dodatnog razvoja sekundarnog tržišta;

- digitalizacije finansijskih transakcija;

- unapređenja znanja o finansijskim uslugama i instrumentima, te potencijalu domaćeg finansijskog tržišta.

Savjet za razvoj Republike Srpske će analizirati prijedloge iznesene na današnjem okruglom stolu i iste uzeti u obzir prilikom izrade strateških dokumenata Republike Srpske, kao i predlaganja kratkoročnih mjera za unapređenje domaćeg finansijskog sektora, saopšteno je ispred Savjeta za razvoj.