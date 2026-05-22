Minić: Ne smijemo dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je tragedija 12 banjalučkih beba zločin koji ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice i da se ne smije dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene.

"I 34 godine poslije miješaju se tuga, bijes i ogorčenje što su svjetski moćnici sebi dali za pravo da zabrane transport kiseonika za Banjaluku, svjesno ugrožavajući živote tek rođenih beba", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da je to zločin koji ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice.

"Nikada ne smijemo dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene. Vječna im slava", poručio je Minić.