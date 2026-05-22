Minić: Ne smijemo dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene

ATV
22.05.2026 14:05

споменик 12 беба годишњица
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da je tragedija 12 banjalučkih beba zločin koji ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice i da se ne smije dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene.

"I 34 godine poslije miješaju se tuga, bijes i ogorčenje što su svjetski moćnici sebi dali za pravo da zabrane transport kiseonika za Banjaluku, svjesno ugrožavajući živote tek rođenih beba", napisao je Minić na društvenoj mreži Iks.

On je dodao da je to zločin koji ostaje trajna mrlja na savjesti međunarodne zajednice.

"Nikada ne smijemo dozvoliti da banjalučke bebe budu zaboravljene. Vječna im slava", poručio je Minić.

Godišnjica smrti 12 beba

12 banjalučkih beba

Banjaluka

Vlada Republike Srpske

Komentari (0)
споменик Додик Бањалука

Директор Меморијалног центра Републике Српске Денис Бојић најавио је да ће данас у бањалучком парку "Младен Стојановић" бити засађено дрвеће и формирана "Алеја 12 беба", као још један подсјетник на страшан злочин почињен прије 34 године.

Bojić: Danas formiramo "Aleju sjećanja" 12 banjalučkih beba

