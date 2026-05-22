Kako spremiti starinske puter hurmašice: Isprobajte ovaj recept

ATV
22.05.2026 14:24

турски десерт колач ораси
Ukoliko već razmišljate šta biste mogli spremiti za predstojeći Bajram, starinske puter hurmašice su slatkiš s kojim nema greške.

Recept za ove hurmašice smo pronašli na JuTjub kanalu Moj kutak, gd‌je se navodi da su se nekada spremale kako bi se mogle jesti kao kocka šećera. Servirale su se uz kafu kako bi ukus došao do izražaja.

Sastojci:

- 250 g putera

- 1 jaje

- 1 kašika šećera

- 400 g brašna

Za agdu:

- 600 g šećera

- 600 ml vode

- 3 kriške limuna

Priprema:

Za agdu u šerpi pomiješati šećer i vodu, dodati limun, te kuhati i ostaviti da vri 13 minuta.

Puter otopite i ohladite. U posudu stavite jaje i jednu kašiku šećera pa dobro umutite. Smjesi dodajte ohlađeni istopljeni puter i dobro izmiješajte. Postepeno dodajte brašno. Miješajte rukom dok ne dobijete tijesto koje se ne lijepi za ruke.

Ostavite 15 minuta u zamrzivač da odstoji. Nakon toga oblikujte hurmašice po želji. Pecite u zagrijanoj rerni na 200 stepeni od 20 do 30 minuta dok ne dobiju zlatnu boju, prenosi Kliks

Vruće hurmašice prelijte vrućom agdom. Ostavite ih preko noći prekrivene, da se dobro natope.

