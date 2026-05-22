Za vikend sunčano i toplo!

ATV
22.05.2026 08:49

Сунчано небо са појавом облака као симбол нагле промјене времена
Foto: Pexel/Tahir Shaw

U Republici Srpskoj za vikend će biti sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom vazduha u ned‌jelju od 23 do 29 stepeni Celzijusovih, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Sutra će biti toplo, pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost. Na istoku će tokom dana doći do umjerenog razvoja oblačnosti koji ponegd‌je može usloviti kratkotraju kišu.

Maksimalna temperatura vazduha sutra će biti od 22 do 27, a u višim pred‌jelima od 17 stepeni.

U ned‌jelju će biti pretežno sunčano i vrlo toplo, sa maksimalčnom temperaturom vazduha od 23 do 29, a u višim pred‌jelima od 19 stepeni.

U poned‌jeljak, 25. maja, nastaviće se vrlo toplo i pretežno sunčano vrijeme, prenosi Srna

Maksimalna temperatura vazduha u poned‌jeljak biće od 24 do 30, a u višim pred‌jelima od 20 stepeni.

