Da li ste znali da kafa sadrži jedan važan vitamin?

I dok možda znate da umjerena konzumacija kofeina povećava metabolizam, potiskuje apetit i povezuje se sa smanjenjem tjelesne masti, ono što možda ne znate je da je vaš omiljeni napitak zdrav izbor, jer sadrži vitamine, kao i antioksidante.

Nastavite da čitate da biste saznali koji se dragoceni vitamin krije u svakoj šoljici vaše omiljene kafe.

Vitamin B2 ili riboflavin

Vitamin B2 je vredan vitamin B kompleksa. Svi vitamini se mogu podijeliti u dvije osnovne kategorije rastvorljivi u vodi ili rastvorljivi u mastima. Vitamin B2 je rastvorljiv u vodi pa se rastvara u vodi i lako se transportuje kroz krvotok. Riboflavin je osnovni gradivni blok dva enzima koji igraju veoma važnu ulogu u proizvodnji energije. Pored toga, učestvuje u pravilnom funkcionisanju ćelija, rastu, metabolizmu masti i lijekova.

Vitamin B2 se prirodno nalazi u nekim namirnicama, vještački se dodaje drugim proizvodima i prirodno se može uzimati kao dodatak. Svaka šoljica kafe pokriva impresivnih 11% dnevne preporučene količine vitamina B2.

Pored vitamina B2, vaša omiljena kafa je bogata mineralima kao što su kalijum i mangan i antioksidansima. Jedina stvar na koju morate da pazite je količina koju konzumirate. Dakle, ako pijete do 400 mg dnevno, to je jedno od najzdravijih pića koje možete konzumirati, Glas Srpske

Kako vitamin B2 štiti vaše zdravlje

Nedostatak riboflavina može dovesti do stomatitisa. Zbog ometanja apsorpcije gvožđa, čak i blagi do umjereni nedostatak riboflavina dovodi do anemije sa normalnom veličinom ćelija i normalnim sadržajem hemoglobina. Ovo se razlikuje od anemije uzrokovane nedostatkom folata (B9) ili cijanokobalamina (B12).

Nedostatak vitamina B2 tokom trudnoće takođe može dovesti do urođenih mana, uključujući urođene srčane mane i deformitete ekstremiteta. Takođe je poznato da produženi nedostatak riboflavina izaziva degeneraciju jetre i nervnog sistema.

Kome se ne preporučuje kafa?

Konzumacija kofeina u okviru preporuka zdravih odraslih nema negativnih efekata na zdravlje. Istraživanja su čak povezala svakodnevnu konzumaciju kafe sa boljim zdravljem srca i dugovječnosti. Ali ako pripadate osjetljivijoj kategoriji, ako ste trudni ili dojite, imate koronarnu bolest ili čir na želucu, radite homeopatiju ili jednostavno želite da uživate u šoljici više, uvijek postoji opcija sa samo 1-3 mg kofeina.