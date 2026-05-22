Logo
Large banner

Da li ste znali da kafa sadrži jedan važan vitamin?

Autor:

ATV
22.05.2026 08:42

Komentari:

0
crna kafa turska kafa vitamin B
Foto: Pexel/ Hatice Uyar

Poslije vode, kafa je najpopularniji napitak na svijetu. Ali osim omiljene navike, kafa našem tijelu nudi mnogo više.

I dok možda znate da umjerena konzumacija kofeina povećava metabolizam, potiskuje apetit i povezuje se sa smanjenjem tjelesne masti, ono što možda ne znate je da je vaš omiljeni napitak zdrav izbor, jer sadrži vitamine, kao i antioksidante.

Nastavite da čitate da biste saznali koji se dragoceni vitamin krije u svakoj šoljici vaše omiljene kafe.

Vitamin B2 ili riboflavin

Vitamin B2 je vredan vitamin B kompleksa. Svi vitamini se mogu podijeliti u dvije osnovne kategorije rastvorljivi u vodi ili rastvorljivi u mastima. Vitamin B2 je rastvorljiv u vodi pa se rastvara u vodi i lako se transportuje kroz krvotok. Riboflavin je osnovni gradivni blok dva enzima koji igraju veoma važnu ulogu u proizvodnji energije. Pored toga, učestvuje u pravilnom funkcionisanju ćelija, rastu, metabolizmu masti i lijekova.

Vitamin B2 se prirodno nalazi u nekim namirnicama, vještački se dodaje drugim proizvodima i prirodno se može uzimati kao dodatak. Svaka šoljica kafe pokriva impresivnih 11% dnevne preporučene količine vitamina B2.

Pored vitamina B2, vaša omiljena kafa je bogata mineralima kao što su kalijum i mangan i antioksidansima. Jedina stvar na koju morate da pazite je količina koju konzumirate. Dakle, ako pijete do 400 mg dnevno, to je jedno od najzdravijih pića koje možete konzumirati, Glas Srpske

Kako vitamin B2 štiti vaše zdravlje

Nedostatak riboflavina može dovesti do stomatitisa. Zbog ometanja apsorpcije gvožđa, čak i blagi do umjereni nedostatak riboflavina dovodi do anemije sa normalnom veličinom ćelija i normalnim sadržajem hemoglobina. Ovo se razlikuje od anemije uzrokovane nedostatkom folata (B9) ili cijanokobalamina (B12).

Nedostatak vitamina B2 tokom trudnoće takođe može dovesti do urođenih mana, uključujući urođene srčane mane i deformitete ekstremiteta. Takođe je poznato da produženi nedostatak riboflavina izaziva degeneraciju jetre i nervnog sistema.

Kome se ne preporučuje kafa?

Konzumacija kofeina u okviru preporuka zdravih odraslih nema negativnih efekata na zdravlje. Istraživanja su čak povezala svakodnevnu konzumaciju kafe sa boljim zdravljem srca i dugovječnosti. Ali ako pripadate osjetljivijoj kategoriji, ako ste trudni ili dojite, imate koronarnu bolest ili čir na želucu, radite homeopatiju ili jednostavno želite da uživate u šoljici više, uvijek postoji opcija sa samo 1-3 mg kofeina.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

crna kafa

kofein

vitamin B2

Savjeti

zdravlje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

око

Zdravlje

Naučnici: Kapi za oči od špinata mogu liječiti sindrom suvog oka

2 h

0
Чинија зрелих трешања стоји на огради балкона са спољашњом позадином.

Zdravlje

Oprez: Ljudi sa ovim zdravstvenim problemima ne bi trebalo da jedu višnje

11 h

0
Симпозијум о аритмијама у Бијељини

Zdravlje

Srpska domaćin Simpozijuma o aritmijama

12 h

0
Маслиново уље у здјелици

Zdravlje

Kardiolog otkrio koje vrste ulja su najbolja za upotrebu

13 h

0

  • Najnovije

09

56

Akcija "Kvoter": Uhapšen muškarac, pronađeno 1,2 kg heroina

09

54

Počelo obilježavanje 34 godine od smrti 12 banjalučkih beba: Služen parastos

09

48

Danas ističe rok za ovjeru za učešće stranaka i nezavisnih kandidata na izborima

09

36

Dodik: Smrt 12 banjalučkih beba - tragedija kada je svijet položio ispit iz okrutnosti

09

32

Amidžić: Bol zbog tragedije 12 banjalučkih beba ne jenjava

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner