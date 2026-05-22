Arheolozi skenirali Keopsovu piramidu: Sada vjeruju da su otkrili njenu najveću tajnu

Naučnici vjeruju da su otkrili jednu od najvećih tajni Keopsove piramide u Gizi - kako je drevna građevina uspjela da izdrži zemljotrese tokom 4.600 godina.

Od trenutka kada je sagrađena, monumentalna piramida preživjela je snažne potrese magnitude i do 6,8 stepeni. Zemljotresi te jačine mogu da izazovu ozbiljna oštećenja na objektima udaljenim čak 250 kilometara od epicentra. Ipak, građevina podignuta za egipatskog faraona Khufua, nije pretrpjela ozbiljna unutrašnja niti spoljašnja oštećenja.

"Duboko geotehničko znanje"

Stručnjaci vjeruju da su konačno odgonetnuli enigmu proučavajući inženjerske tehnike koje su koristili drevni Egipćani.

Među ključnim faktorima navode se - gradnja na čvrstoj krečnjačkoj podlozi, savršeno simetričan oblik piramide, izuzetno kruta konstrukcija, kao i posebne šupljine iznad Kraljeve odaje koje služe za oslobađanje pritiska.

“Ovi nalazi ukazuju da su drevni egipatski arhitekti posjedovali duboko geotehničko znanje“, naveo je tim istraživača iz Nacionalnog instituta za astronomiju i geofiziku.

“Piramida se iz inženjerskog ugla izdvaja određenim geometrijskim karakteristikama i osobinama koje je čine jednim od najboljih dizajna otpornih na zemljotrese“, dodali su.

U okviru istraživanja, objavljenog u časopisu Sajntifik Reports, naučnici su mjerili vibracije na 37 različitih lokacija unutar i oko piramide. Analize su obuhvatile unutrašnje odaje, kamene blokove od kojih je građena, ali i zemljište koje je okružuje.

Rezultati pokazuju da većina vibracija unutar piramide ima frekvenciju između 2,0 i 2,6 Hz, što ukazuje da se mehanički stres ravnomjerno raspoređuje kroz čitavu strukturu.

S druge strane, vibracije tla oko piramide imale su frekvenciju od svega 0,6 Hz.

Šupljine unutar piramide

Pomenuta razlika je od ogromnog značaja, jer su oštećenja tokom zemljotresa mnogo veća kada objekat i tlo vibriraju sličnim frekvencijama, navode istraživači.

Pošto prirodna reakcija piramide podrazumeva vibracije na znatno “bržim” i “krutijim“ frekvencijama u odnosu na sporije pomjeranje tla, seizmička energija se ne prenosi efikasno na samu građevinu.

Istraživači su otkrili i da se vibracije pojačavaju kako se ide ka vrhu piramide, a najveći intenzitet dostižu u Kraljevoj odaji

Zanimljivosti Radnik htio da usluži mušteriju, napravio nevjerovatnu štetu

Međutim, u šupljini koja se nalazi neposredno iznad odaje vibracije su bile značajno slabije, što ukazuje da je taj prostor vjerovatno napravljen kako bi pružio dodatnu zaštitu svetoj grobnici, navode u studiji.

“Ovaj rezultat je u skladu sa idejom da dizajn ovih prostorija doprinosi smanjenju opterećenja na Kraljevu odaju“, dodali su.

Istraživači smatraju da geometrija pet komora pomaže u raspršivanju ili preusmjeravanju pritiska tokom podrhtavanja tla.

"Izuzetno efikasna konstrukcija"

Drevni Egipćani su piramidu podigli na izuzetno čvrstom krečnjaku, što dodatno povećava otpornost na zemljotrese, prenosi Dejli Mejl..

Konstrukcija je projektovana sa širokom bazom i niskim centrom mase, pa je izuzetno stabilna tokom snažnih potresa.

Iako je nemoguće sa sigurnošću tvrditi da su graditelji razumijeli seizmičku fiziku na način na koji je poznajemo danas, istraživači smatraju da su njihova geometrija i inženjerska rješenja bili nevjerovatno napredni za to vrijeme.

Drugim riječima, drevni Egipćani su uspjeli da naprave konstrukciju koju moderna seizmička inženjerija danas prepoznaje kao izuzetno efikasnu.

“Uočena razlika između frekvencije tla (0,6 Hz) i strukture piramide (2,3 Hz) ukazuje na prirodno smanjen rizik od rezonance, što je možda doprinelo nevjerovatnoj seizmičkoj izdržljivosti ovog spomenika tokom milenijuma”, zaključili su.

Ipak, dodaju i važnu napomenu:

“Svaka tvrdnja da su drevni egipatski arhitekti namerno optimizovali piramidu za zemljotrese za sada ostaje čista spekulacija“.

(telegraf)