Šta se krije ispod Sfinge? Stari CIA dokument pokrenuo nove teorije

Lokacija drevne biblioteke za koju se vjeruje da se nalazi ispod Velike sfinge u Egiptu dugo je bila jedna od najvećih arheoloških misterija.

Sada, dokument CIA iz 1952. godine koji se ponovo pojavio u javnosti, podgrijava spekulacije o legendarnoj "Dvorani zapisa", nakon što je u katalogu fotografskog materijala iz doba Hladnog rata uočena zagonetna bilješka o "hramu ispod Sfinge".

Legenda koja facinira javnost skoro čitav vijek

Legenda o "Dvorani zapisa" fascinira javnost skoro čitav vijek, a pojedinci tvrde da mitska arhiva sadrži drevne tekstove, mape i dokaze o izgubljenoj civilizaciji koja je prethodila zabilježenoj istoriji.

Dokument CIA na 10 stranica, datiran 20. novembra 1952. godine, nosi naslov "Obrazac za prezentaciju grafičkog materijala" i čini se da bilježi 11 rolni crno-bijelih fotografskih negativa snimljenih između jula i decembra 1950. godine.

Umjesto operativnog obavještajnog izvještaja, dokument izgleda kao običan arhivski katalog.

Međutim, teoretičari ističu da se fraza "Hram ispod Sfinge" (Temple under Sphinks) jasno izdvaja, jer ne predstavlja uobičajen arheološki opis koji se danas koristi.

"Dakle, CIA zna za hram ispod Sfinge. Hoćete li i dalje da tvrdite da je Dvorana zapisa laž?", napisao je jedan korisnik na mreži X.

Iako postojanje skrivenog hrama ispod Velike sfinge nikada nije potvrđeno, arheolozi odavno znaju za antički "Hram Sfinge", građevinu koja se nalazi direktno ispred spomenika na visoravni Gize.

Moderni mit o vidovnjaku

Veliki dio modernog mita pripisuje se američkom vidovnjaku Edgaru Kejsiju, koji je 1930-ih predvidio da će skrivena dvorana sa arhivima Atlantide jednog dana biti otkrivena ispod šape Sfinge.

Prema Kejsiju, tajna arhiva sadrži tekstove koji opisuju zaboravljenu istoriju čovječanstva, naprednu nauku i katastrofične događaje koji su uništili ranije civilizacije.

Njegovo predviđanje decenijama je hranilo spekulacije i podsticalo ekspedicije oko spomenika.

Interesovanje je intenzivirano devedesetih godina prošlog vijeka, kada su seizmičke studije i radari koji prodiru u tlo otkrili podzemne šupljine i anomalije u blizini Sfinge.

Japanski istraživači sa Univerziteta Vaseda, a kasnije i američki timovi, uočili su neobične praznine ispod visoravni Gize, mada su vodeći arheolozi osporili da je riječ o vještačkim komorama.

Poznati egiptolog Zahi Havas više puta je demantovao postojanje Dvorane zapisa, izjavivši: "Sfinga je potpuno istražena. Moj prijatelj i kolega Mark Lener i ja smo je istraživali 1979. godine. Ništa slično Dvorani zapisa nije pronađeno unutar ili u blizini Sfinge".

Razne teorije o tajnama

Dodao je i da je odbijao zahtjeve istraživača za iskopavanja ispod Sfinge jer "nemaju smisla", tvrdeći da dokazi pokazuju da se ispod lijeve šape nalazi samo čvrsta stijena.

Ipak, objavljivanje izvještaja CIA zapalilo je forume posvećene teorijama zavjere i zajednice koje se bave drevnom istorijom, pri čemu mnogi postavljaju isto pitanje: Da li je služba otkrila nešto ispod Sfinge prije više od 70 godina?

"Naravno da u ovim spomenicima postoji nešto više od onoga što nam govore. Kaže se da se Knjiga Tota nalazi ispod Sfinge", napisao je drugi korisnik na Reditu.

"Knjiga Tota" je važan element egipatske mitologije i vrti se oko potrage Nefer-ka-ptaha, egipatskog princa, za svetim tekstom koji se pripisuje Totu, bogu mudrosti. Legenda kaže da je ta knjiga navodno skrivena unutar mitske Dvorane zapisa ispod Velike sfinge u Gizi, prenosi Euronjuz.

Dokument koji je prvobitno bio označen kao opasan za transport zbog zapaljivog filma, danas je postao "eksplozivan" na potpuno drugačiji način - kao gorivo za novu generaciju istraživača koji vjeruju da istorija Egipta krije još mnogo dublje tajne nego što nam je rečeno.