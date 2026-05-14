Stigle domaće jagode po nižim cijenama, trešnje i do paprenih 17 KM po kilogramu

Goran Jovančević iz sela Kočićevo kod Nove Topole uzgaja jagode na oko 1 hektar. Očekuje da će ove godine po dunumu ubrati oko 2000 kilograma ovog crvenog voća. Izazova u proizvodnji ima mnogo, jer se sve radi ručno, a za koji dan očekuje ga, priča, puna berba. Jagode plasira u domaće markete, a sve što se ubere brzo se rasproda.

“Po jednom tom paketiću koje mi gramiramo to je 2.80 KM, a pa onda ima njihiva cijena to je znači 5.60 po kilogramu, ali sada se to gleda po paketiću“, kazao je Goran Jovančević, proizvođač jagode iz sela Kočićevo, Nova Topola.

U marketima cijene značajno više, nešto povoljnije su jagode i trešnje na pijacama. Crvenog voća ima za svačiji džep. Kome se zbog cijene ne kupuje kilogram, pazari tek toliko da ga želja mine.

A šta kažu kupci?

„ Baba mi je rekla da kupim jagodu ali dobru. Ovo nije skupo sela su pusta neće niko da radi da izvinite, nemam više šta divaniti.

„Kupujem, da kupujem naravno“.

„ Za sada domaćih jagoda ima dovoljno na tržištu. Cijene diktira kvalitet. Trešnje kažu prodavci tek treba da stignu. Za kilogram je potrebno izdvojiti i do 17 maraka“.

Najveće količine jagoda u proteklom periodu uvezene su je iz Albanije, a trešnje iz Španije i Grčke. Kontrole su redovne i česte, kažu u Inspektoratu Republike Srpske, posebno jer se radi o lako kvarljivoj robi.

„ Cilj inspekcijskih kontrola je da se provjere da li su proizvodi bezbjedni za njudsku upotrebu, te da se laboratorijskim analizama zahtjeva ispitivanje upravo onih parametara a to su ostaci pestidida, mikotoskina i toskičnih metala koje se ispituju na preko 200 aktivnih supstanci u laboratorijskim analizama“, rekla je Dušanka Nikolić, portparol Inspektorata Republike Srpske.

Dobra vijest je da za sada nije bilo neurednih nalaza. Pošto trešanja očigledno neće biti dovoljno, za koji dan očekuju se na našem tržištu veće količine uvezene iz Srbije. Prema analizama trešnje iz Srbije su se prethodnih godina pokazale kao voće veoma dobrog kvaliteta.