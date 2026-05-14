Sutra nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom

ATV
14.05.2026 14:55

Замагљен прозор, због хладног времена на ком се виде капљице кише. У позадини се види застава Републике Српске.
Nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom očekuje sutra Republiku Srpsku i Federaciju BiH, a meteorolozi upozoravaju i na mogućnost lokalno jačih padavina poslije podne.

Jutro će biti promjenljivo do pretežno oblačno, dok se na jugu i zapadu već od ranih časova očekuju kiša i pljuskovi sa grmljavinom.

Prije podne će na sjeveru i istoku biti i sunčanih intervala, dok će u ostalim krajevima preovladavati oblačno vrijeme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Sredinom dana i poslije podne pljuskovi sa grmljavinom proširiće se i na ostale predjele, a ponegdje su moguće intenzivnije padavine praćene jačim grmljavinskim nevremenom.

Duvaće umjeren vjetar, u višim predjelima i jak južnih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha od šest do 12, a maksimalna od 18 do 24 stepena Celzijusova.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u većini predjela danas je sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a tokom noći se sa zapada očekuje jače naoblačenje koje će donijeti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Temperatura vazduha u 14.00 časova: Bjelašnica šest, Čemerno 12, Gacko 16, Sokolac 17, Zvornik i Drvar 18, Bileća 19, Mrkonjić Grad, Trebinje i Sarajevo 20, Bijeljina i Tuzla 21, Banjaluka, Doboj, Prijedor, Višegrad i Zenica 22, te Mostar 23 stepena Celzijusova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

