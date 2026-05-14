Zamjena starih novčanica na ove dvije lokacije

Autor:ATV
Komentari:0
Stare novčanice koje nemaju mikrooptičku zaštitnu nit u apoenima od 10 KM, 20 KM, 50 KM i 100 KM, od sad se mogu zamijeniti u kancelarijama Centralne banke BiH u Sarajevu i Banjaluci.
Riječ je o novčanicama na kojima je navedena godina proizvodnje od 1998. do 2009.
Za zamjenu je potrebno ponijeti važeći lični dokument radi identifikacije, a ovlaštena osoba će provjeriti ispravnost novčanice i, ukoliko su ispunjeni propisani uslovi, izvršiti njenu zamjenu.
Iz Centralne banke BiH saopšteno je da će zamjena trajati do 2035. godine.
Zamjena u Banjaluci može se izvršiti u Glavnoj banci Republike Srpske Centralne banke, prenosi Srna.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Zdravlje
31 min0
Banja Luka
38 min0
Savjeti
43 min0
BiH
44 min0
Najnovije
14
21
14
16
14
07
14
03
13
55
Trenutno na programu