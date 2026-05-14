Ženeva: U toku rasprava o Trgovskoj gori

ATV
14.05.2026 13:37

Сучељавање у Женеви о Трговској гори.
Foto: ATV

U toku je rasprava u Ženevi u Palati nacija pred Odborom za implementaciju Espoo Konvencije o Podnesku BiH kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema Konvenciji u vezi sa planiranim uspostavljanjem skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Čerkezovcu, Trgovska gora.

U uvodnom obraćanju ministar Bojan Vipotnik, kao šef delegacije BiH, je naglasio da je Hrvatska već preduzela aktivnosti na toj lokaciji, uključujući rušenje i pripremne radove, i istovremeno usvojila poseban zakonski okvir za izgradnju centra za upravljanje radioaktivnim otpadom.

"Zajedno sa isporukom skladišnih kontejenera, finansijskim planiranjem i dugoročnim infrastrukturnim pripremama ove mjere ukazuju da je lokacija u stvari već određena prije završetka postupka procjene uticaja na životnu sredinu, dok, istovremeno, Studija o procjeni uticaja na životnu sredinu još uvijek nije objavljena", naveo je ministar Vipotnik, između ostalog, ističući da Hrvatska nije vodila računa o mogućem uticaju na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu, te da se BiH oštro protivi ovom zahvatu jer predmetna lokacija ne ispunjava osnovne parametre za skladištenje bilo kakvog, a naročito ne opasnog otpada.

Na marginama sučeljavanja sa Hrvatskom, ministar Vipotnik će se sastati sa izvršnim sekretarom Ekonomske komisije Ujedinjenih nacija za Evropu, Tatjanom Molčean.

Očekuje se da će sastanku prisustvovati i Elena Santer, sekretar ESPOO Konvencije i Protokola o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu (SEA).

