Sučeljavanje u Ženevi o Trgovskoj gori

Spor BiH i Hrvatske u vezi s planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, prvi put naći će se u međunarodnim institucijama.

Danas će u Ženevi biti održano saslušanje, na osnovu prijave BiH da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju.

U Ekspertskom timu BiH su zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela.

Koordinator ekspertskog i pravnog tima BiH za spor sa Hrvatskom u vezi sa Trgovskom gorom, Borislav Bojić je ubijeđen da bi BiH dobila spor ako dođe do međunarodne pravne arbitraže u vezi sa namjerom Hrvatske da odlaže nuklearni otpad uz granicu sa BiH.