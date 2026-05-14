Logo
Large banner

Nuždić: Podaci o ubijenima u Tuzlanskoj koloni prikrivani

Autor:

ATV
14.05.2026 10:38

Komentari:

0
Нуждић: Подаци о убијенима у Тузланској колони прикривани
Foto: ATV

Obaveza je istrajati u dokumentovanju istine o zločinu na pripadnike JNA u Tuzlanskoj koloni jer su podaci o stradalima prikrivani nakon napada, a vještačenja posmrtnih ostataka su pokazala stravične povrede, rekao je v.d. direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih Viktor Nuždić.

Nuždić je podsjetio da je Republički centar predstavio istraživanja o ovom zločinu u "Atlasu zločina nad Srbima tokom Odbrambeno-otadžbinskog rata", navodeći da je u napadu 15. maja 1992. godine ubijeno 51 lice, da su još tri osobe kasnije preminule od posljedica ranjavanja, dok je 78 lica ranjeno.

"Posebnu težinu predstavlja činjenica da su nakon napada prikrivani podaci o stradalima. Sva tijela nisu odmah predata JNA. Neka su kasnije razmijenjena, a neka su bez imena i obilježja sahranjena u masovnu grobnicu `Trnovac`“, rekao je Nuždić Srni povodom predstojećeg obilježavanja 34 godine od napada na pripadnike JNA u Tuzlanskoj koloni.

On je dodao da su sudsko-medicinska vještačenja ekshumiranih posmrtnih ostataka pokazala stravične povrede, i to prelome kostiju glave, trupa i udova.

Napad je, podsjetio je Nuždić, izveden planski i bez milosti, te pojasnio da su snajperisti prvo ubijali vozače vojnih vozila kako bi zaustavili kolonu, a potom je uslijedila žestoka i koncentrisana vatra.

Kada je riječ o vozilim koja su pokušala da prođu raskrsnicu, Nuždić je naveo da su izvlačene i aktivirane povezane nagazne mine, a vojnici ubijani i ranjavani.

Ukazao je da za zločin nad pripadnicima JNA u Tuzlanskoj koloni, i pored nekoliko postupaka, niko nije pravosnažno osuđen, ističući da ćutanje pravosuđa i izostanak kazne za odgovorne predstavljaju novu nepravdu prema žrtvama i njihovim porodicama.

Zemljotres

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kostariku

Podsjetio je da je predmet protiv Ilije Jurišića okončan oslobađajućom presudom, kao i postupak protiv Izeta Smajića, koji je bio optužen za pokušaj ubistva ranjenog vojnika JNA na Brčanskoj malti.

"Jedina osuđujuća presuda izrečena je Ivanu Koleru, i to ne za napad na kolonu, već za nečovječno postupanje prema zarobljenicima nakon zločina", napomenuo je Nuždić.

Nuždić je istakao da napadi na pripadnike JNA nisu počeli 15. maja 1992. godine u Tuzli, nego su njima prethodili Bistrik, Veliki park, Skenderija, Dobrovoljačka ulica, kao i napadi na vojnike JNA u Tuzli prije samog zločina na Brčanskoj malti.

"Na svim tim mjestima ponavljao se isti krvavi obrazac - ubijani su vojnici JNA, a za te zločine do danas niko nije odgovarao. Kao i u Sarajevu početkom maja, i u Tuzli je izlazak kolone bio prethodno dogovoren", rekao je Nuždić.

Napomenuo je da su i tada predstavnici civilne i vojne vlasti garantovali bezbjedno i mirno povlačenje kolone odobrenim pravcem, dok su istovremeno u tajnosti pripremali zasjedu i oružani napad u rejonu Brčanske malte.

Muslimanske paravojne snage su 15. maja 1992. godine napale kolonu JNA u Tuzli koja je, na osnovu prethodno postignutog dogovora, trebalo da napusti tuzlansku kasarnu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Nuždić

Zločin nad Srbima

pripadnici JNA

Tuzla

Odbrambeno-otadžbinski rat

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Путници на крузеру и даље под надзором: Откривено шта стоји иза опасне заразе

Svijet

Putnici na kruzeru i dalje pod nadzorom: Otkriveno šta stoji iza opasne zaraze

3 h

0
Снажан земљотрес погодио Kостарику

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kostariku

3 h

0
Полицајци Велике Британије поредани једни поред други, окренути леђима.

Svijet

Horor misterija u Velikoj Britaniji: Pronađena tijela tri žene

3 h

0
Не гасите аутомобил док клима још ради: Правило од 2 минута може вас спасити великог проблема

Auto-moto

Ne gasite automobil dok klima još radi: Pravilo od 2 minuta može vas spasiti velikog problema

4 h

0

Više iz rubrike

Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Viškoviću priznanje Povelja opštine Nevesinje

4 h

0
Влада Републике Српске

Republika Srpska

Danas sjednica Vlada Srpske: Pred ministrima 39 tačaka dnevnog reda

4 h

0
Петронијевић: Први пут готово пуна сагласност Русије, Кине и Америке о БиХ

Republika Srpska

Petronijević: Prvi put gotovo puna saglasnost Rusije, Kine i Amerike o BiH

5 h

0
Анђелка Кузмић

Republika Srpska

Kuzmić: U sistem protivgradne zaštite uloženo više od 40 miliona KM

5 h

0

  • Najnovije

14

22

Ubici bračnog para prijetila doživotna robija, a evo koliku kaznu je dobio: Šok u Arilju

14

21

Putin: Moskva će formirati tehnološke saveze sa drugim zemljama

14

16

Uhapšen osumnjičeni za ubistvo u Obrenovcu: Upao u dvorište i Mišelu presudio mačetom

14

07

Vlastimir pobjegao iz bolnice u Nišu: Evo gde mu se gubi svaki trag

14

03

Mađar ukida vojno vanredno stanje

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner