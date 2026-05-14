CIK BiH utvrdio listu: Skoro 12.000 kandidata za predsjednike biračkih odbora

Autor:

ATV
14.05.2026 11:14

ЦИК БиХ утврдио листу: Скоро 12.000 кандидата за предсједнике бирачких одбора
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora.

CIK BiH će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon sprovedene edukacije, sertifikacije i ocjenjivanja izvršiti imenovanje te utvrditi dužnost i biračko mjesto uspješnim kandidatima za Opšte izbore u BiH zakazane za 04. oktobar 2026. godine.

CIK BiH je od 2024. godine već uspostavila listu od 11.131 kandidata koji su zadovoljili sve opšte i posebne kriterijume, a nakon raspisivanja javnog konkursa ove godine dodatnih 867 kandidata je ispunilo opšte i posebne kriterijume.

"Tako, sada se na utvrđenoj listi nalazi 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora", ističe se u saopštenju CIK-a BiH.

