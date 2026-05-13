Logo
Large banner

Šta čeka BiH nakon odlaska Kristijana Šmita?

Autor:

Milica Jagodić
13.05.2026 15:15

Komentari:

0
Шта чека БиХ након одласка Кристијана Шмита?
Foto: Youtube

Kristijan Šmit je problematičan, maltretira Srbe i pravi gužvu. Americi sada treba mir, da dođe do uspostavlja Južne interkonekcije, rekao je prof. dr Slobodan Reljić.

"Prva radnja koju je Zapad imao kad je počeo da preuzima istok je bila razvaljivanje Jugoslavije. Tri države su razvaljenje, sve tri su slovenske. Sovjetski savez, Čehoslovačka i Jugoslavija. Država je razvaljena da bi se pokazalo da NATO nije besmislena organizacija nego da ima nekog posla, da uvodi tu neki red. Oni su napravili to onako kako misle, to se svodilo na to da su Srbi problematični, a ovi drugi su dobri. I ovi drugi se koriste da bi se Srbi dovodili u red", rekao je Slobodan Reljić.

Zaokret koji se dogodio od strane američke administracije prema Kristijanu Šmitu vezan je za Južnu interkonekciju kako bi Amerika prodavala gas na prostoru na kojem to rade Rusi i na taj način preuzmu tržište, pojašnjava Reljić.

Šmit maltretira Srbe

"Na taj način Šmit je u stvari problematičan i maltretira Srbe i pravi gužvu. Njima sad treba mir, da prođe ta Južna interkonekcija. Oni o muslimanima misle o gore nego o nama. Oni to koriste neko vrijeme", navodi Reljić.

Kako kaže, da li će Amerika dopustiti Hrvatima da naprave treći entitet ili će dopustiti da cijela država raspadne neizvjesno je, dodaje Reljić.

"Predaja je jedini američki interes. Biti neprijatelj sa Amerikom je problem ali biti prijatelj Amerike je katastrofa", naglašava profesor.

BiH se sada nalazi u međuvremenu i predstavlja tačku u kojoj dolazi do prelamanja, zaključuje profesor.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Kristijan Šmit

Južna interkonekcija

Kristijan Šmit odlazi

Slobodan Reljić

Amerika

OHR

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Тадић: Одмах избрисати све Шмитове одлуке!

Republika Srpska

Tadić: Odmah izbrisati sve Šmitove odluke!

4 h

0
премијер Владе Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Poništiti Šmitove odluke i vratiti sve u pređašnje stanje

4 h

1
Предсједник Народне Скупштине Ненад Стевандић на конференцији за медије

Republika Srpska

Stevandić: Od OHR-a u BiH ostali samo "dugmići"

4 h

1
предсједник Републике Српске Синиша Каран

Republika Srpska

Karan: Šmit sa sobom mora povući sve antidejtonske odluke

5 h

2

Više iz rubrike

Сједница ВСТС-а у Требињу

BiH

Imenovan novi glavni tužilac u Brčkom

2 h

0
Шеф Клуба посланика СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Сања Вулић

BiH

Vulić: Sve više glasova za završetak protektorata u BiH

5 h

0
Возила на Нестро пумпи точе гориво.

BiH

Dizel u FBiH skuplji za 50 odsto u odnosu na prošlu godinu

6 h

0
Кристијан Шмит бивши високи представник у Бих

BiH

Nezavisnost Srpske ako Šmit nametne zakon o "državnoj imovini" ?

21 h

7

  • Najnovije

16

31

Pretresi na više lokacija: Dokazi protiv više lica zbog fiktivnog prometa 12,6 miliona KM

16

29

Neurolog upozorava: 3 svakodnevne navike mogu da izazovu moždani udar

16

19

Prvi put u Srpskoj: Nova metoda olakšava porođaj budućim majkama

16

13

Nući hoće dijete, ali neće da se oženi: Reper šokirao svojom izjavom

16

11

Žestoka pucnjava u filipinskom parlamentu zbog hapšenja senatora

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner