Šta čeka BiH nakon odlaska Kristijana Šmita?

Kristijan Šmit je problematičan, maltretira Srbe i pravi gužvu. Americi sada treba mir, da dođe do uspostavlja Južne interkonekcije, rekao je prof. dr Slobodan Reljić.

"Prva radnja koju je Zapad imao kad je počeo da preuzima istok je bila razvaljivanje Jugoslavije. Tri države su razvaljenje, sve tri su slovenske. Sovjetski savez, Čehoslovačka i Jugoslavija. Država je razvaljena da bi se pokazalo da NATO nije besmislena organizacija nego da ima nekog posla, da uvodi tu neki red. Oni su napravili to onako kako misle, to se svodilo na to da su Srbi problematični, a ovi drugi su dobri. I ovi drugi se koriste da bi se Srbi dovodili u red", rekao je Slobodan Reljić.

Zaokret koji se dogodio od strane američke administracije prema Kristijanu Šmitu vezan je za Južnu interkonekciju kako bi Amerika prodavala gas na prostoru na kojem to rade Rusi i na taj način preuzmu tržište, pojašnjava Reljić.

"Na taj način Šmit je u stvari problematičan i maltretira Srbe i pravi gužvu. Njima sad treba mir, da prođe ta Južna interkonekcija. Oni o muslimanima misle o gore nego o nama. Oni to koriste neko vrijeme", navodi Reljić.

Kako kaže, da li će Amerika dopustiti Hrvatima da naprave treći entitet ili će dopustiti da cijela država raspadne neizvjesno je, dodaje Reljić.

"Predaja je jedini američki interes. Biti neprijatelj sa Amerikom je problem ali biti prijatelj Amerike je katastrofa", naglašava profesor.

BiH se sada nalazi u međuvremenu i predstavlja tačku u kojoj dolazi do prelamanja, zaključuje profesor.