Nezavisnost Srpske ako Šmit nametne zakon o "državnoj imovini" ?

Iako pakuje kofere i sprema se da napusti BiH, Kristijana Šmita ponovo zovu u pomoć bošnjački političari. Ovog puta traže da iskoristi Bonska ovlašćenja i da nametne zakon o takozvanoj državnoj imovini. Ćamil Duraković upozorava da institucije godinama nisu uspjele postići politički dogovor o jednom od, kako kaže, najvažnijih pitanja za BiH.

"Možda to neće biti idealno rješenje ali će sigurno biti rješenje koje će biti bazirano na presudama sudova u BiH, posebno ustavnog suda, bez mnogo politike, bez mnogo pritisaka koji se pokušavaju ostvariti. Treba jedno kompromisno rješenje donijeti, možda ne na korist svih, ili ne na štetu svih", rekao je Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske.

Ukoliko Kristijan Šmit nametne zakon o državnoj imovini, istog časa ćemo donijeti odluku o nezavisnosti Republike Srpske, jasan je lider SNSD-a Milorad Dodik.

"Ako to uradi, isti sat, istu noć ćemo donijeti odluku o nezavisnosti Republike Srpske. Nećemo dozvoliti da se više iko bavi nama na taj način. Šmitove odluke moraju da budu poništene. Kada se to uradi, neka se nađe način koji god oni hoće. Republika Srpska je spremna za razgovore i dogovore u BiH", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Poziv Ćamila Durakovića predsjednik Vlade Republike Srpske je ocijenio suludim. Kristijan Šmit je svojim štetnim djelovanjem unazadio BiH, dao instrumente Sudu i Tužilaštvu BiH i izmijenio zakone mimo svih pravila, poručio je Minić. Odluke Šmita treba poništiti i sve vratiti u pređašnje stanje.

"Nije ta priča još gotova, to što on njega poziva, to nije ni malo benigno. On njega poziva zato što je dogovor bio i to sam sve jednom stranom ambasadoru rekao, da on odlazeći nametne zakon o državnoj imovini", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

"Šta je državna imovina, mi imamo svoje šume, poljoprivredno zemljište dato u zakup, imamo desetogodišnje planove, kome ćemo mi to prenijeti. Mi kažemo, nećemo iz Federacije, ni šume, ni vode, ni poljoprivredno zemljište ", rekao je Savo Minić, predsjednik Vlade Republike Srpske.

U januaru, prijedlog zakona o takozvanoj državnoj imovini nije bio predmet rasprave u Parlamentarnoj skupštini BiH, nakon što je Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma dva puta dala negativno mišljenje.