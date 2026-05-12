Američki šamar "Šmitovcima": Jedna faza je završena, visokom predstavniku ograničena ovlašćenja

Autor:

ATV
12.05.2026 16:56

Komentari:

9
Амерички шамар "Шмитовцима": Једна фаза је завршена, високом представнику ограничена овлашћења
Foto: Youtube / United Nations

Američki predstavnika SAD u UN-u Temi Brus na sjednici posvećenoj BiH poručila je da naredni visoki predstavnik treba da ima podršku svih zajednica u BiH te da lokalni lideri treba da donese odluke i rješenja koja će podržavati međunarodni akteri, a ne da im se ista diktiraju.

Ona je poručila da OHR nije zamišljen da bude trajan te da će idući visoki predstavnik imati znatno manja ovlašćenja.

"Kristijan Šmit je pomogao da se uspostave institucije za suverenu BiH. Zadatak sljedećeg visokog predstavnika biće da se odgovornost za te institucije prenese na domaće aktere. Sljedeći visoki predstavnik mora imati povjerenje svih zajednica u BiH, mora biti posvećen suverenoj BiH. Suverena BiH je zemlja u kojoj lokalni lideri donose odluke i rješenje, da ih podržavaju konstruktivni međunarodni akteri, a ne da im diktiraju", rekla je Brus.

Jedna od najvažnijih poruka je bila o izboru novog visokog predstavnika.

"Razmatraćemo kandidate koliko odgovaraju standardima nepristrasnosti. Sarađivaćemo sa vama na prijedlozima, ali imamo i svoje kandidate. Vremena je malo, važno je da se do kraja juna imenuje novi visoki predstavnik", rekla je Brus i poručila da će SAD podržati ovu tranziciju i da novi stav nije protiv bilo koje grupe ili pojedinca u BiH, nego je znak da je jedan dio misije završen.

Takođe, poručila je nešto što se i ranije moglo čuti od predstavnika nove američke administracije, a to je poruka da lideri u BiH treba da preuzmu odgovornost.

"Fokusirajte se na odgovorno upravljanje, sarađujte da biste postigli prosperitet za sve građane. Za naše međunarodne partnere, skupa s nama podržite istinski suverenitet za sve ljude BiH", rekla je Brus.

Komentari (9)
