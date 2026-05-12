Više od pola vijeka ga svi zovu Kemiš, niko ne zna zašto: Ovo je razlog zašto ima taj nadimak

Preko pola vijeka je Miroljub Aranđelović javnosti poznat po nadimku Kemiš, a njegova karijera harmonikaša i producenta je toliko godina na visokom nivou.

Kemiš već dugo uživa u ljubavi sa legendarnom pevačicom Zoricom Brunclik. Sada, pomaže joj u mentorisanju kandidata u popularnom muzičkom takmičenju "Pinkove zvezde", a nedavno je počelo da se nagađa o tome kako je on dobio nadimak po kom ga svi znaju.

Mnogima na društvenim mrežama nije bilo jasno kako je postao Kemiš od imena Miroljub, a vrlo brzo, uslijedile su spekulacije.

Jedan od korisnika koji su se bavili ovom temom, došao je do rješenja koje zapravo ima smisla.

- Kemiš se zove Miroljub Aranđelović, što implicira da su ga zvali Miške, što dalje implicira da je od Miške nastalo Kemiš jer, šatrovački - pisalo je u jednoj objavi.

Naime, Kemiš je šatrovački pročitan nadimak Miške, koji je vjerovatno nastao od njegovog imena Miroljub.

Međutim, harmonikaš se nije potvrdio ovu vijest, ali izgleda da mnogima ova priča djeluje logično.

Porodični dom

Muzička zvijezda Zorica Brunclik i istaknuti umjetnički virtrouz na harmonici Miroljub Aranđelović Kemiš već decenijama slove za jedan od najskladnijih parova sa domaće estrade. Na ludi kamen su stali 1985. godine i od tada ništa nije uspjelo da ih poljulja.

Svojim vrednim radom stvorili su imperiju, a njihov dom liči na one iz svjetskih časopisa.

Obnovili zavjete u porodičnom domu

Zorica Brunclik i Miroljub Aranđelović Kemiš u svom porodičnom domu obnovili su zavjete nakon 40 godina ljubavi.

Zorica je zasijenila neverovatnim stajlingom, a umjesto vjenčanice obukla je bijeli komplet kupljen u Beču, koji je ukombinovala sa bijelim šeširom sa bisernim detaljima. Ljubavni par je satima slavio sa svojim najbližim članovima porodice, prijateljima i ličnostima sa estrade.

I kupatilo, koje je u bijelo-oker nijansama, je veoma prostrano. Primjetno je da je kada veoma velika, kao i da se oko nje nalaze dva stuba u grčkom stilu koji daju posebnu notu cijeloj prostoriji, dok se na policama vidi veliki broj peškira.

Zorica ipak najviše vremena provodi u prostoriji koju naziva terasom, a u kojoj se nalaze kamin i udoban nameštaj. Zid je ukrasila kožom leoparda, koju je, kako je otkrila, dobila na poklon tokom boravka u Južnoj Africi.

- U ovoj prostoriji bi bila karijera Zorice Brunclik od 47 godina, kao i Miroljuba Aranđelovića Kemiša kao autora. Ovde se nalaze sve moje nagrade. Najdraži mi je opanak "Poselo na Kalemegdanu" - rekla je jednom prilikom muzička zvijezda.

