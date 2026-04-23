Ovako izgleda Zorica Brunclik nakon operacije: ''Razredna se uskoro vraća''

Pjevačica Zorica Brunclik nedavno je operisana i trenutno se nalazi u fazi oporavka, a njeno zdravstveno stanje izazvalo je zabrinutost među kolegama i u javnosti.

Miroljub Aranđelović Kemiš, koji je umjesto nje u "Pinkovim Zvezdama" na mjestu člana žirija, uključio je suprugu na video poziv što su kamere zabilježile.

Zorica se smijala dok su joj ostali članovi žirija mahali i slali poljupce.

Ona je pozdravila sve u studiju, a Kemiš je nedavno istakao da će se i sama ubrzo vratili u stolicu stručnog žirija.

- Razredna se uskoro vraća i pozdravlja vas sve - rekao je Kemiš tada.

Podsjetimo, o stanju Zorice Brunclik ne prestaje da se komentariše, a Jelena Karleuša je otkrila da se sljedeće nedjelje vraća na snimanja.

- Koliko ja znam vidjećete je već u ponedjeljak, jel sam rekla nešto što nisam smjela? Jel ste znali tu informaciju? - pitala je Jelena okupljene novinare, a onda je shvatila da je rekla nešto što, očigledno, nije trebala:

- Eto, rekla sam vam ono što nije trebalo da izgovorim, što mi je rekao producent. Mislim stavrno mi je rekao, sad ako me ubije. Plavuše, ne razmišljaju. Brži je jezik od pameti! Koliko znam u ponedjeljak dolazi, jako lijepa vijest!

Karleuša se raduje Zoričinom povratku i smatra da je mnogo bolja u ulozi žirija, od supruga Miroljuba Aranađelovića Kemiša, koji je mijenjao.

- Mekan je Zoroljub, što bi rekao Desingerica, bolja je Zorica, ona je baš prava žiška - kaže Karleuša.

Lepa Lukić je nedavno govorila o stanju koleginice.

- Ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to," podijelila je Lepa detalje njihovog razgovora.

-Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo - dodala je ona.

Ilda Šaulić se na jednoj promociji osvrnula i na kumu Zoricu Brunclik, kada je progovorila o njenom zdravstvenom stanju.

- Želim joj da se što prije oporavi. Mislim da njen oporavak ide dobro i vjerujem da će iz svega toga izaći kako treba. Ona je veliki borac i sigurno će i ovu bitku pobijediti. Ja nisam u kontaktu sa njom, ali moja mama jeste - istakla je Ilda, pa se osvrnula na Zoričin povratak u Pinkove zvezde.

- Divno ako se vraća, jedva čekamo, hvala Bogu da je tako - izjavila je Ilda Šaulić.

